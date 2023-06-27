"Я був у шоці": чоловік помилково відправив на благодійність 15 000 доларів

Американець хотів відправити 150 доларів на допомогу голодним, але припустився фатальної помилки. З банківської картки було знято п'ятизначну суму.

Житель Каліфорнії Майкл після зустрічі з індуїстським священиком помилково зробив пожертвування жителям Бангладеш, які голодують, у розмірі 15 тисяч доларів замість запланованих 150 доларів, повідомляє today.com.

Через деякий час побачив повідомлення на своєму телефоні, що попереджає його про незвично велику транзакцію з кредитної картки.

У повідомленні йшлося, що він зробив платіж у розмірі 15 041 долара США на користь платформи GoFundMe.

"Я був у шоці. Як я міг випадково пожертвувати 15 тисяч доларів?" — сказав ошелешений чоловік.

Незабаром Майкл зрозумів, що, вводячи інформацію про свою кредитну картку, він випадково вказав суму в комірці для пожертвування, і 150 доларів перетворилися на 15 041 долар.

Він негайно зв'язався зі службою підтримки клієнтів GoFundMe, і йому повідомили, що повернення буде опрацьоване, проте благодійна організація вже помітила величезне пожертвування в розмірі 15 тисяч доларів.

У GoFundMe повідомили, що пожертвування відображатиметься на сайті до моменту обробки повернення.

Майклу почали приходити сотні фотографій людей, які страждають від хвороб, людей похилого віку, інвалідів і виснажених людей, які тримають таблички з його ім'ям.

Через деякий час і після повернення грошей Майкл усе ж вирішив пожертвувати 1500 доларів замість запланованих 150 доларів.

18 травня Фокус писав про те, брат Кейт Міддтон зробив пожертву в організацію, яка допомагає собакам із України. 36-річний підприємець Джеймс Міддлтон повідомив у своєму Instagram-акаунті, що пожертвував корм для собак зі своєї компанії Ella & Co волонтерській організації K9 Rescue International, яка годує та рятує безпритульних собак, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше, 3 березня 2022 року, повідомлялося про те, що королева Єлизавета II зробила пожертву для України. Королева Великої Британії пожертвувала кошти Комітету з надзвичайних ситуацій у зв'язку з конфліктом в Україні, що триває.