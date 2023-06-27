Екстрадиція Фірташа у США: бізнесмен прикривається дипломатичною місією, — DW

За даними видання, якщо суд визнає одіозного проросійського бізнесмена дипломатом із відповідними привілеями, розгляд справи про екстрадицію буде призупинено до закінчення його дипломатичного мандата.

Захист від екстрадиції підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа в США набув несподіваного обороту, оскільки Білорусь призначила його дипломатом у Відні, щоб він міг залишитися в Австрії. Про це у вівторок, 27 червня, повідомляє німецький телеканал DW.

Як уточнюють журналісти, Організація Об'єднаних Націй із промислового розвитку (UNIDO) — маловідоме міжнародне агентство, що займається індустріалізацією країн третього світу. UNIDO координує різні проєкти, як-от стипендіальна програма для жінок із Нігерії, які бажають займатися торгівлею холодильниками та кондиціонерами. Доля звела Фірташа з цією організацією у Відні, де розташована її штаб-квартира. Фірташ, відомий своїми зв'язками з російським газом, намагається отримати дипломатичний імунітет завдяки своїй роботі в UNIDO.

Згідно з рішенням Вищого земельного суду Відня від 14 червня, Фірташ представив аргументи захисту, ґрунтуючись на своїй посаді при UNIDO, що дало йому змогу домогтися нового розгляду справи про екстрадицію в США після дев'яти років судових процесів. Адвокати бізнесмена стверджують, що його посада передбачає дипломатичний імунітет від кримінального переслідування. У своєму рішенні суд апеляційної інстанції наказав суду першої інстанції врахувати роботу Фірташа в UNIDO й визначити, чи має він статус дипломата. Якщо суд визнає його дипломатичним представником, Фірташ зможе уникнути екстрадиції в США, де його звинувачують у корупції та відмиванні коштів.

Несподівана дипломатична кар'єра Фірташа у Відні пов'язана з режимом Олександра Лукашенка, президента Білорусі. Як зазначено в рішенні Вищого земельного суду Відня, Фірташ має статус радника постійного представництва Білорусі при міжнародних організаціях у Відні. За його поданням, 29 червня 2021 року до штаб-квартири UNIDO було передано ноту про його призначення представником при UNIDO.

Фірташ посилається на цей статус і вимагає зупинити процедуру екстрадиції, претендуючи на дипломатичний імунітет. Однак міністерство юстиції Австрії повідомило суду, що Фірташ не володіє необхідною акредитацією та не має відповідної акредитаційної картки від австрійського міністерства закордонних справ. Отже, австрійський уряд не визнає Фірташа особою, яка користується привілеями дипломата, включно з правовим імунітетом, зазначає DW.

Фірташ поки що не отримав визнання імунітету в судах

Журналісти зазначили, що суди попередніх інстанцій не визнали дипломатичний імунітет Дмитра Фірташа з огляду на повідомлення австрійського міністерства юстиції. Однак рішенням Вищого земельного суду Відня від 14 червня справу було відправлено на повторний розгляд у першій інстанції з вимогою незалежної правової оцінки, незалежно від позиції міністерства юстиції Австрії з питання визнання дипломатичного імунітету Фірташа. Якщо суд визнає його дипломатом із відповідними привілеями, розгляд справи про екстрадицію буде призупинено до закінчення його дипломатичного мандата, пише DW.

На момент публікації статті в посольстві Білорусі у Відні не відповіли на запит німецьких журналістів щодо конкретної діяльності Дмитра Фірташа як радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях в австрійській столиці та його ролі в ООН із промислового розвитку. Представник адвокатів Фірташа заявив, що коментарі щодо судових процесів не надаються.

Нагадаємо, 15 травня співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру бізнесменові Дмитрові Фірташу в справі про розкрадання державного бюджету на закупівлі палива.

2 червня стало відомо, що бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Михайлу Кіперману СБУ та БЕБ вручили підозру в привласненні 600 мільйонів гривень "Укртатнафти".