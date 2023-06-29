Близнюки задля розваги принесли додому сімейний набір ДНК і викрили власну матір у зраді

Усе життя чоловіка розбилося на шматки після того, як він дізнався результати сімейного тесту-ДНК. Унаслідок цього сплила історія, яка сталася майже 2 десятиліття тому.

У Великій Британії чоловік викрив дружину в зраді завдяки сімейному тесту ДНК, який придбали двоє його дітей. Про це повідомляє видання Мirror.

Життя чоловіка розбилося на шматки, коли його 17-річні діти-двійнята — хлопчик і дівчинка — отримали результати тесту. Виявилося, що він не є їхнім біологічним батьком.

"Ми з моєю дружиною Келлі знайомі більш ніж 20 років і одружені 18 років. У нас 17-річні близнюки, і я дізнався, що вони не мої, два дні тому. Ми закохалися, одружилися. Через пару місяців після того, як ми одружилися, у нас виникла велика сварка щодо того, в якому напрямку ми хочемо розвивати свій бізнес, і я пішов із дому. Вона прийшла до мене через пару тижнів, і ми пішли на компроміс. Відтоді ми нерозлучні", — розповідає чоловік.

Жінка зізналася, що під час того вона хильнула зайвого та переспала з випадковим чоловіком, але запевнила, що після того жодного разу його не зраджувала.

"Келлі постійно плакала та просила вибачення. Зрада дезорієнтувала мене. Я сказав Келлі, що мені потрібен час, щоб розібратися з цим, і зараз я живу в готелі. Я не збираюся кидати своїх дітей — можливо, я не їхній батько, але я все одно їхній тато й дуже їх люблю. Келлі завжди була чудовою дружиною та чудовим діловим партнером. Я не знаю, чи зможу я знову дивитися на неї так само, чи знову буду тією ж людиною", — каже чоловік.

Зрештою він вирішив повернутися до сімейного дому, щоб обговорити ситуацію віч-на-віч і почути іншу сторону історії. Пара попрацювала з сімейним консультантом і вирішила зберегти стосунки.

Нагадаємо, що у Великій Британії жінка влаштувалася підробляти "голою прибиральницею" та стала отримувати шалені гроші. Вона швидко поквиталася з боргам та задумалася, щоб піти з основної роботи.

Раніше повідомлялося, що в Італії з роботи звільнили вчительку, яка прогулювала 20 років поспіль. Учителька середньої школи 10 років була відсутня на роботі без поважних причин, а 14 років була на лікарняному.