Проти війни: у Чехії заборонили росіянам брати участь у змаганнях на своїй території

Таке рішення чеського уряду є відповіддю на триваюче вторгнення Росії в Україну.

Кабінет міністрів Чеської Республіки на засіданні 28 червня за пропозицією Міністерства освіти вирішив заборонити російським спортсменам і командам брати участь у змаганнях і матчах на території Чехії, повідомляє Novinky.

Ця ж заборона поширюватиметься і на участь спортсменів, які представляють Чеську Республіку, у змаганнях на території Росії.

Таку пропозицію було ініційовано спортивними асоціаціями та підтримано керівництвом Національного спортивного агентства. Це відповідь на триваюче вторгнення Росії в Україну, через яке російські та білоруські спортсмени з весни минулого року не можуть брати участь у більшості міжнародних змагань.

Чеський олімпійський комітет (ČOV) виступає проти будь-якої форми участі російських і білоруських спортсменів в олімпійських відбіркових змаганнях та Іграх у Парижі наступного року, так проголосував його пленум у квітні.

Потім, два тижні потому, експертна група ČOV запропонувала, щоб російські та білоруські спортсмени підписали заяву під присягою, яка засуджує агресію проти будь-якої держави-члена ООН з боку іншої країни, перш ніж вони зможуть брати участь в Олімпійських іграх у Парижі виключно під нейтральним прапором. По суті, вони мали б засудити вторгнення Росії в Україну.

10 червня Фокус писав про те, що Беленюк пояснив, чим обернеться для росіян зустріч з українцями на Олімпіаді. Знаменитий борець зазначив, що російські спортсмени боягузливо мовчали в той час, як їхня країна принесла Україні багато горя.

Нагадаємо, що 5 квітня борців із Росії та Білорусі допустили до участі в міжнародних турнірах за дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету. Російським борцям у віковій категорії 15-17 років дозволили виступати без перевірки на предмет зв'язку з військовими організаціями.