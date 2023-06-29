Екологія і море: росіяни масово цікавляться квартирами в Маріуполі (фото)

За даними росЗМІ, квартири в середньому продають за 3 млн рублів (~ $34 000). Росіян приваблює близькість до моря і вони чомусь упевнені в майбутньому міста, незважаючи на ймовірність його звільнення.

Росіяни масово виявляють інтерес до нерухомості в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, незважаючи на руйнування, спричинені вторгненням російської армії в Україну. Про це 28 червня писало російське видання "Бумага".

Оголошення про купівлю квартир і будинків в окупованому місті з'являються в соцмережах та онлайн-майданчиках. Російські журналісти зазначають, що багато покупців вважають Маріуполь перспективним місцем розвитку, привабливим для туристів через його близькість до моря.

Примітно, що незважаючи на побоювання щодо відновлення військових дій, росіяни впевнені в майбутньому міста і готові вкладати гроші в нерухомість. На ринку Маріуполя пропозицій багато, але ціни часто завищені, що створює невизначеність для потенційних покупців.

"Я вважаю, що це гарне вкладення коштів. Я вірю в розвиток міста і його велике майбутнє під крилом Росії. Думаю, воно стане популярним місцем для відпочинку та туризму. Маріуполь має важливе значення для нашої країни", — розповіла Олеся з Омська, яка шукає будинок у Маріуполі.

Росіянин Ельдар, який також шукає квартиру в Маріуполі, каже: "Я хочу придбати нерухомість у Маріуполі, тому що вважаю, що в майбутньому місто процвітатиме і стане привабливим місцем для відпочинку. Я не боюся можливого повернення військових дій, оскільки наші рубежі захищені збройними силами, і війна наближається до свого логічного завершення".

Росіяни також відзначають хорошу екологію в Маріуполі як фактор ухвалення рішення про купівлю квартири в окупованому місті.

"Ми з сім'єю хочемо знайти житло в Маріуполі, тому що хочемо жити біля моря з гарною екологією. Також, нерухомість у Маріуполі вирізняється доступними цінами та привабливими пропозиціями. Ми впевнені в стабільному майбутньому міста.", — розповіла Ірина.

Скільки коштують квартири в окупованому Маріуполі

Як зазначають російські журналісти, у середньому квартири в Маріуполі продають за три мільйони рублів (~ $34 000). Власники намагаються екстрено позбутися їх.

На сайті "Авіто" під час пошуку за регіонами Росії Маріуполь не відображається, проте в місті вже розміщують оголошення. Під час пошуку за назвою міста можна знайти сторінку з маріупольськими оголошеннями. На сервісах "Ціан" і "Яндекс Нерухомість" оголошень із Маріуполя немає, перевірила "Бумага".

Зараз на "Авіто" розміщено 70 оголошень про продаж нерухомості в Маріуполі. 34 з них — квартири, 35 — будинки і тільки одне — комерційне приміщення. У середньому квартири продають за три мільйони рублів, а будинки й ділянки — за 4,8 мільйона рублів.

У місті багато пропозицій на ринку нерухомості, проте на житло часто завищують ціни, розповіли "Бумазі" охочі придбати квартири та будинки в Маріуполі.

Найдорожчу квартиру з виставлених на "Авіто" в Маріуполі намагаються продати за вісім мільйонів рублів — це двокімнатна квартира на проспекті Миру. На "Google Картах" видно, що сусідні від цього будинку будівлі постраждали від обстрілів або були знесені.

Нагадаємо, 29 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські окупанти в Маріуполі готуються до втечі на тлі успіхів контрнаступу ЗСУ. За його словами, план "евакуації" ЗС РФ і окупаційна адміністрація затвердили ще два тижні тому.

Раніше, 23 червня, стало відомо, що під час удару по розташуванню ЗС РФ у Маріуполі загинули чотири офіцери окупаційної армії.