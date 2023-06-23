Мінус чотири офіцери ЗС РФ: у порту Маріуполя прогримів вибух (відео)

Місцеві партизани відзвітували, що просто "привітали росіян". Офіцери ЗС РФ оселилися в приватному будинку евакуйованих маріупольців у Приморському районі, де і були ліквідовані.

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В окупованому Маріуполі 23 червня прогримів вибух у районі порту, ліквідовано чотирьох офіцерів РФ. Про це повідомив Telegram-канал "Маріуполь.Спротив".

"Доброго ранку! Сьогодні просто привітали росіян біля порту. Мінус чотири офіцери — отримайте, розпишіться. Про газовий балон вже було?" — зазначили партизани.

На представлених кадрах видно пожежу і стовп диму після вибуху в Маріупольському морському порту. Представники окупантів не коментували приліт по їхніх позиціях.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив дані про ліквідацію чотирьох загарбників у порту. За його інформацією, вони оселилися в приватному будинку евакуйованих маріупольців у Приморському районі біля порту.

Нагадаємо, що 14 червня Андрющенко говорив про розробку загарбниками плану евакуації з Маріуполя. За його словами, окупанти тікатимуть спочатку в Новоазовськ, а у разі необхідності — в Таганрог і далі в Ростов.

А 12 червня Андрющенко розповідав про розгортання військових позицій окупантів на території заводу "Азовсталь". За його даними, загарбники перекинули бойові підрозділи та встановили бетонні укріплення.

ЗС РФ також шукають нові шляхи постачання боєприпасів із Маріуполя до Вугледара Донецької області та на Бердянський напрямок. Для цього вони розчищають залізничні колії з Маріупольського порту до місцевого вокзалу.