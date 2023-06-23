Минус четыре офицера ВС РФ: в порту Мариуполя прогремел взрыв (видео)

Местные партизаны отчитались, что просто "поздравили россиян". Офицеры ВС РФ поселились в частном доме эвакуировавшихся мариупольцев в Приморском районе, где и были ликвидированы.

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В оккупированном Мариуполе 23 июня прогремел взрыв в районе порта, ликвидированы четыре офицера РФ. Об этом сообщил Telegram-канал "Маріуполь.Спротив".

"Доброе утро! Сегодня просто поздравили россиян возле порта. Минус четыре офицера – получите, распишитесь. О газовом баллоне уже было?" — отметили партизаны.

На представленных кадрах виден пожар и поднимающийся столб дыма после взрыва в Мариупольском морском порту. Представители оккупантов не комментировали прилет по их позициям.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил данные о ликвидации четырех захватчиков в порту. По его информации, они поселились в частном доме мариупольцев в эвакуации в Приморском районе возле порта.

Напомним, что 14 июня Андрющенко говорил о разработке захватчиками плана эвакуации из Мариуполя. По его словам, оккупанты будут бежать сначала в Новоазовск, а при необходимости — в Таганрог и далее в Ростов.

А 12 июня Андрющенко рассказывал о развертывании военных позиций оккупантов на территории завода "Азовсталь". По его данным, захватчики перебросили боевые подразделения и установили бетонные укрепления.

ВС РФ также ищут новые пути поставок боеприпасов из Мариуполя в Угледар Донецкой области и на Бердянское направление. Для этого они расчищают железнодорожные пути из Мариупольского порта до местного вокзала.