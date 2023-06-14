"Паники нет": россияне разработали план эвакуации из Мариуполя, — советник мэра

Петр Андрющенко сообщил, что оккупационные власти предполагают эвакуироваться сначала в Новоазовск, а при необходимости — в Таганрог и далее в Ростов-на-Дону.

Related video

Российские захватчики разработали план эвакуации из города Мариуполь, который предположительно используется российскими военными во время освобождения города от оккупации. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в эфире "Радио Свобода".

"План эвакуации разработан, оккупационные власти не держат это в секрете на самом деле. Но официально "власть" молчит, "паники нет". Как всегда, все молчат, и если будет какая-то эвакуация, то она будет происходить в быстром режиме", — сказал он.

По словам Петра Андрющенко, советника мэра города Мариуполь, оккупационные власти предполагают эвакуироваться сначала в Новоазовск, а при необходимости — в Таганрог и далее в Ростов-на-Дону.

"Речь идет и о гражданском населении также, но мы должны понимать — гражданское население то, которое хочет уехать. Речь идет о тех, кого у нас называют "ждунами", то есть пророссийски настроенных", — сказал советник городского головы.

Напомним, что 14 июня стало известно, что российские захватчики усилили переброску военной техники через временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области, как в направлении фронта, так и в сторону РФ.

А 26 мая Петр Андрющенко рассказал, что часть российских оккупантов, которые несли службу в районе Волновахи Донецкой области, бросили свои позиции и начали убегать.