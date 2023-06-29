Катастрофа батискафа "Титан": OceanGate й надалі продає квитки на подорож до уламків "Титаніка"

В оголошенні вказано, що експедиція 2023 року триває, а на періоди 12 – 20 червня та 21 – 29 червня 2024 року є вільні місця.

Компанія OceanGate Expeditions й надалі рекламує подорожі до уламків "Титаніка" після катастрофи субмарини "Титан". На сайті організації, яка займається пілотованим дослідженням підводного світу, опублікована інформація.

В оголошені вказано, що експедиція 2023 року триває. Для того, щоб дізнатися чи є вільні місця, потрібно звертатися до менеджерів.

Набір охочих відправитися у подорож на океанічні глибини триває на 2024 рік. Експедиція розрахована на періоди 12 – 20 червня та 21 – 29 червня.

Запрошення на нові експедиції OceanGate Expeditions

Вартість – 250 тисяч з однієї людини. У ціну квитка входить одне занурення під воду, приватне проживання, усе необхідне навчання, експедиційне спорядження та все харчування на борту.

У дописі закликають прибути до приморського міста Сент-Джонс, щоб зустріти свою експедиційну команду та сісти на судно, яке доставить пасажирів до уламків корабля "Титанік". Компанія пропонує познайомитися з життям на робочому судні до того, як почнеться подорож до місця катастрофи відомого судна.

У компанії зазначають, що керівник експедиції ознайомить охочих з важливою інформацією про безпеку та логістикою дня занурення, а наукова команда та експерти з контенту допоможе підготуватися до того, що здатна місія виявити під час занурення.

"Було б доцільно зробити це рано ввечері – дні занурень починаються яскраво та рано, і ми можемо почати занурюватися вже на 3-й день", – йдеться у дописі.

Катастрофа батискафа "Титан"

У четвер, 22 червня, під час пошуків зниклого батискафа "Титан", що перевозив туристів до "Титаніка", було виявлено "поле уламків". Батискаф віз туристів до відомого судна, яке затонуло у 1912 році. Пізніше в Береговій охороні США розповіли, що на борту перебувало п'ятеро осіб і вони мали запас кисню на 96 годин.

Нагадаємо, 26 червня професор Академії торгового флоту США назвав причину катастрофи "Титана". З його слів, субмарина мала "неправильний" корпус.