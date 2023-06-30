Загрожує довічне: кишинівський стрілець перебуває у важкому стані, — прокуратура

За словами в.о. генпрокурора Іона Мунтяну, слідство розглядає інцидент як терористичний акт і перевіряє версію про можливу причетність інших осіб до цієї події.

43-річний громадянин Таджикистану, який застрелив двох людей у Міжнародному аеропорту Кишинева, перебуває у важкому стані й перебуває під охороною в лікарні. Про це в п'ятницю, 30 червня повідомив в.о. генпрокурора Іон Мунтяну, передає

Відповідно до законодавства Молдови йому загрожує довічне позбавлення волі.

Іон Мунтяну розповів, що під час прикордонного контролю та перевірки мети візиту громадянина Таджикистану до Молдови, він проявив агресивну поведінку та здійснив кілька пострілів.

Прокурор також уточнив, що інцидент розглядається як терористичний акт, і слідство досліджує версію про можливу причетність інших осіб до цього акту.

Прокурор підкреслив, що наразі правоохоронні органи не мають інформації про те, чи є той, хто стріляв, членом військового або злочинного угруповання.

Також прокурор підтвердив раніше відому інформацію, що нападник відкрив вогонь зі зброї співробітника прикордонної поліції.

Стрілянина в Міжнародному аеропорту Кишинева — останні новини

Як уже повідомлялося, 30 червня в Міжнародному аеропорту Кишинева чоловік відкрив стрілянину під час проходження прикордонного контролю.

Пізніше в МВС Молдови повідомили, що він застрелив двох людей: поліцейського і співробітника служби безпеки аеропорту. За даними місцевих ЗМІ, стрілець — росіянин, імовірно, з ПВК "Вагнер".

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан повідомив, що стрільцем виявився 43-річний громадянин Таджикистану. Йому відмовили у в'їзді в Молдову з міркувань безпеки, після чого чоловік вихопив у прикордонного поліцейського пістолет і відкрив вогонь. Він убив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту. Ще один пасажир отримав поранення і був госпіталізований.