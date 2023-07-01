Заворушення у Франції: протестувальники отримали зброю і нападають на поліцейських, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, жандармерія почала використовувати бронетехніку для придушення протестів. Мобілізовано 45 тисяч поліцейських.

У Франції тривають протести у зв'язку зі смертю 17-річного чорношкірого студента від рук поліції. 30 червня президент Емманюель Макрон терміново повернувся в Париж, покинувши саміт ЄС у Брюсселі. Про це пише France 24.

Повернувшись до Франції, Макрон заявив, що додаткові сили безпеки будуть розгорнуті для стримування заворушень. Він сказав, що міністерство внутрішніх справ мобілізує "додаткові кошти" для боротьби з насильницькими протестами, а також зазначив, що не можна експлуатувати смерть підлітка.

Крім того, французький лідер закликав батьків не допускати підлітків-бунтівників на вулиці.

"Батьки несуть відповідальність за те, щоб тримати їх удома", — сказав він.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн сказала, що жандармерія використовуватиме бронетехніку для придушення заворушень.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін сказав, що для придушення заворушень мобілізують 45 тисяч поліцейських.

Як пише газета le Figaro, у Марселі протестувальники розграбували склад зі зброєю і отримали в розпорядження гвинтівки. Одного з цієї групи вже заарештували. У Бордо бандити напали на поліцейську дільницю, закинувши всередину будівлі димові шашки.

Повідомляється, що протести тривають у багатьох містах. Бунтівники будують барикади, підпалюють шашки, відбуваються сутички з поліцейськими.

Нагадаємо, що у Франції почалися масштабні заворушення після смерті 17-річного чорношкірого студента Ноеля. Він був убитий поліцейськими, коли намагався втекти від них на машині. Протестувальники підпалили близько 40 автомобілів, звели барикади, запустили феєрверки і підпалили будівлю.