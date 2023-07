20 палуб і 8 кварталів: як виглядає новозбудований найбільший круїзний лайнер у світі (фото)

Лайнер Icon of the Seas завдовжки 365 метрів і вагою близько 250 800 тонн. Він є першим судном Royal Caribbean International, яке працює на зрідженому природному газі і використовує технологію паливних елементів.

У Фінляндії закінчили будівництво найбільшого круїзного лайнера у світі Icon of the Seas ("Ікона морів"). Судно вже пройшло перші випробування, а пустити на воду для проведення морських випробувань його планують у жовтні цього року. Про це пише CNN.

Icon of the Seas, який належить компанії Royal Caribbean International, — це величезний корабель завдовжки 365 метрів (майже 1200 футів). Його вага становитиме близько 250 800 тонн. Для порівняння, це як спроба втримати на плаву дві вежі CN Towers.

Лайнер планує здійснити свій перший рейс у січні 2024 року. Він попливе водами Карибського басейну, а на його борту планують розмістити близько 5610 пасажирів і 2350 членів екіпажу.

Частина лайнера відведена під аквапарк, який, говорять творці судна, стане найбільшим у світі аквапарком у морі. Лайнер кваліфікували як "категорію 6", він матиме 6 водних гірок, 7 басейнів і 9 гідромасажних ванн.

Лайнер будують на верфі Meyer Turku, одному з провідних суднобудівників Європи у Фінляндії. Нинішнім титулом найбільшого круїзного лайнера в світі володіє судно Королівського Карибського флоту, Wonder of the Seas. Цей лайнер вперше спустили на воду минулого року. Він має трохи меншу довжину 1188 футів і 18 палуб.

Royal Caribbean International розглядає Icon of the Seas як вершину еволюції круїзної компанії, використовуючи новітні технології та спираючись на 50 років досвіду в історії компанії.

Згідно з заявою Royal Caribbean, Icon завершив свою першу серію морських випробувань 22 червня. Судно пройшло сотню миль, були перевірені головні двигуни, корпус, гальмівні системи, рульове управління, рівень шуму та вібрації.

Корабель обіцяє більше 40 варіантів, щоб пообідати, випити та розважитися, багато з яких включено у вартість круїзу. Лайнер має 20 палуб і 8 кварталів для відпочинку усіх вікових категорій населення і на різні смаки.

Є 28 різних типів розміщення для сімей із видом на океан і для групових мандрівників.

Icon of the Seas також є першим судном Royal Caribbean International, яке працює на зрідженому природному газі (СПГ) і використовує технологію паливних елементів, що є частиною руху компанії до майбутнього з використанням чистої енергії.

Icon of the Seas відправлятиметься з Майамі у відпустку на Східні та Західні Кариби, а тур розрахований на сім днів і сім ночей. Квитки на майбутню подорож вже розлітаються, як гарячі пиріжки.

