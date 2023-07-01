Літак задимівся під час рейсу з Росії в Дубай: рятувальники зняли пасажирів (відео)

Несправність виникла в двигуні у хвостовій частині Boeing 777, який швидко відбуксирували на місце стоянки і загасили.

У п'ятницю, 30 червня, виліт літака авіакомпанії Emirates із Санкт-Пебербурга до Дубая скасували через дим, який повалив із хвостової частини. Про це повідомляє агентство ТАСС, посилаючись на екстрені служби.

Boeing 777 рейсу ЕК 176 у ніч на 1 липня виїхав на злітну смугу в аеропорту "Пулково" і вже почав рух, коли з двигуна в задній частині літака повалив густий дим. Як зазначило джерело, задимлення сталося без відкритого полум'я. Аеропорт продовжив працювати у штатному режимі, посадку на інші рейси не припиняли.

У пресслужбі компанії "Повітряні ворота Північної столиці", що управляє аеропортом, усіх 240 пасажирів евакуювали до термінала разом із 15 членами екіпажу, а рятувально-аварійний розрахунок відбуксирував літак на місце стоянки. Унаслідок події ніхто не постраждав, проте транспортна прокуратура розпочала дослідчу перевірку.

Як пише російський сайт Life, літак Emirates рейсу ЕК 176 таки вилетів у Дубай о 4:49 за московським часом. Ймовірно, техніки змогли усунути неполадки. За інформацією Daily Mail, через 6,5 годин Boeing 777 успішно прибув у Дубай, запізнившись приблизно на 5 годин. ЗМІ звернуло увагу, що Emirates продовжує виконувати рейси в Росії і перевозити росіян у той час, як майже всі західні авіакомпанії припинили роботу в країні через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нещодавно у США розбився цивільний літак, який хотіли перехопити винищувачі F-16. Cessna 560 прямував до Нью-Йорка, але відхилився на 500 км і пролетів неподалік від Капітолія, де президент Джо Байден грав у гольф.