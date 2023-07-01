"Не повторюйте помилку Меркель": Кулеба звернувся до Німеччини перед самітом НАТО

За словами глави МЗС, ексканцлерка припустилася серйозної помилки в Бухаресті 2008 року. Якби Україна була членом Альянсу, не було б повномасштабної війни з Росією, переконаний він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг Німеччину від спроб перешкодити вступу України до НАТО. Про це глава МЗС заявив в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

"Не повторюйте помилку, якої колишня канцлерка Ангела Меркель припустилася в Бухаресті у 2008 році. Тоді вона виступила рішуче проти будь-якого просування до членства України в НАТО", — заявив Кулеба.

Меркель буквально відчинила двері вторгненню військ Росії в Грузію і незаконній анексії Криму. Якби Україна була членом НАТО у 2014 році, повномасштабної війни вдалося б уникнути, вважає міністр

За словами Кулеби, Київ не розраховує на членство в НАТО під час війни.

"Після війни було б самогубством для Європи не прийняти Україну в НАТО. Україна поза НАТО означала б, що війна, як і раніше, можлива", — наполягає глава МЗС України.

Єдиний спосіб закрити двері російської агресії проти Європи загалом — це вступ України до НАТО, упевнений він.

"Це шлях до миру. Росія не посміє знову напасти на Україну, якщо вона буде в НАТО. Україна розвантажить Німеччину та інші західні країни НАТО в захисті східного флангу. Ми візьмемо цей тягар на свої плечі", — резюмував Кулеба.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив про бажання показати результати контрнаступу ЗСУ до саміту НАТО 11 липня.

Кулеба також говорив, що Київ ніколи не просив НАТО розмістити іноземні війська в Україні, щоб захиститися від вторгнення російської армії.