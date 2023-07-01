"Страждав від важкої хвороби": у Москві помер колишній заступник начальника Генштабу ЗС РФ Манілов

84-річний генерал-полковник Манілов неодноразово висловлювався про "українських націоналістів" у Чечні, які можуть здійснювати теракти на території республіки.

У Москві у 84 роки помер колишній перший заступник начальника Генштабу ЗС РФ, генерал-полковник Валерій Манілов. Про це пише ТАСС.

Причиною смерті генерал-полковника стала "важка хвороба", — заявив глава апарату Клубу воєначальників Росії Микола Дерябін, зазначивши, що генерал помер у військовому госпіталі.

Валерій Манілов обіймав посаду першого заступника начальника Генштабу ЗС РФ із вересня 1996 року до червня 2001 року. Серед іншого, генерал-полковник займався інформаційним забезпеченням дій федеральних сил під час Другої чеченської війни на території республіки.

Так, 2000 року Манілов заявляв, що на території Чечні воюють "українські націоналісти".

Він стверджував, що має оперативні дані про проникнення на територію Чечні груп найманців, зокрема українських, які "вже переодягнені в російську військову камуфляжну форму і забезпечені фальшивими документами військовослужбовців федеральних військ".

Манілов заявляв, що переодягнені "українські націоналісти здійснюватимуть диверсії і теракти на території Чечні". А потім це нібито буде знято і передано в зарубіжні ЗМІ як документальне свідчення звірств російських військових.

До того ж генерал був упевнений, що чеченські бойовики отримували допомогу від ОАЕ і від "націоналістичних організацій України" — півмільйона доларів.

Утім, за словами Манілова, у Чечні в той час було повно найманців-слов'ян: "росіяни, українці, естонці, латиші... Я кажу "українські найманці", але це не означає, що це закид українському народові. Це — відступники!".

Манілов народився 10 січня 1939 року в Тульчині Вінницької області Української РСР. Він навчався в Одеському вищому загальновійськовому командному училищі, потім закінчив Військово-політичну академію і Військову академію Генерального штабу.

На початку кар'єри Манілов працював у газеті "Красная звезда" і в управлінні інформації Міноборони СРСР. У 1993-1996 роках обіймав посаду заступника секретаря Ради безпеки Росії.

У 1993 році обіймав посаду прессекретаря Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил СНД.

Першим заступником начальника Генштабу Манілова призначили 1996 року, на цій посаді він пропрацював до 2001 року. Але і після цього його кар'єра не закінчилася.

Манілова було призначено представником адміністрації Приморського краю в Раді Федерації ФС РФ.

Був першим заступником голови Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки та членом Комісії Ради Федерації з інформаційної політики.

Валерій Манілов з Великим Князем Георгієм Михайловичем Фото: РИА Новости

Манілов був кандидатом філософських наук, доктором політичних наук і академіком Академії військових наук. Був володарем вищої нагороди Фонду міжнародних премій — Ордена Миколи Чудотворця "За примноження добра на Землі". І очолював організацію Військове Дворянство Росії

Нагадаємо, раніше в Москві у віці 69 років помер колишній головнокомандувач сухопутними військами ЗС Росії генерал армії Олексій Маслов. Причину смерті не уточнювали.