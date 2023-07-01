"Саме час вербувати шпигунів": глава ЦРУ висловився про заколот у РФ

За словами Вільяма Бернса, збройний заколот Євгена Пригожина став викликом російській державі. І продемонстрував усьому світу руйнівний ефект війни з Україною.

Глава ЦРУ США Вільям Бернс прокоментував заколот ПВК "Вагнер", коли озброєні підопічні Пригожина майже дійшли до Москви, попутно зайнявши кілька міст, зокрема й Ростов. А також збили літак ЗС РФ і кілька вертольотів. На думку Бернса, невдоволення росіян війною, що триває, в Україні створює рідкісну можливість для вербування шпигунів. Про це повідомляє Reuters.

Бернс виступив з лекцією для британського некомерційного фонду Ditchley Foundation, яка була присвячена американо-британським відносинам.

Коментуючи "смуту" Пригожина, Бернс зазначив, що сам глава ПВК "Вагнер" до того, як піти на Москву, кілька місяців ображав вище військове керівництво Росії, на що Володимир Путін ніяк не реагував. На думку глави ЦРУ, "вплив цих слів і цих дій буде позначатися ще якийсь час, як яскраве нагадування про руйнівний вплив путінської війни на його власне суспільство і його власний режим".

Бернс, який із 2005 до 2008 року був послом США в Росії і був призначений директором ЦРУ 2021 року, назвав заколот Пригожина "збройним викликом російській державі".

Глава ЦРУ Вільям Бернс Фото: Getty Images

Бернс підкреслив, що заколот Пригожина був "внутрішньою справою Росії, у якій Сполучені Штати не брали жодної участі і не братимуть".

Але Бернс сказав, що війна з Україною вже стала для Росії стратегічним провалом, оголивши її військову слабкість і завдавши шкоди російській економіці на довгі роки, в той час як військовий альянс НАТО стає дедалі більшим і сильнішим.

Також він зазначив, що невдоволення пересічних росіян війною в Україні створює рідкісну можливість для вербування шпигунів, і ЦРУ її не упустить.

"Невдоволення війною продовжуватиме підточувати російське керівництво під постійною егідою державної пропаганди і репресій, що практикуються. Це невдоволення створює для нас у ЦРУ можливість, яка випадає раз на покоління — по суті, це служба розвідки. Ми не дозволимо їй пропасти даром", — сказав Бернс.

У травні Кремль заявив, що його агентства відстежують діяльність західних шпигунів після того, як ЦРУ опублікувало відео, що закликає росіян вступати в контакт через захищений інтернет-канал.

Коротке відео російською мовою супроводжувалося текстом, у якому йшлося про те, що агентство хоче почути військових, фахівців розвідки, дипломатів, науковців і людей, які володіють інформацією про економіку Росії та її керівництво.

Раніше цього тижня Путін подякував армії і силам безпеки за те, що вони запобігли тому, що, за його словами, могло перерости в громадянську війну, і порівняв заколот Пригожина з хаосом, який став причиною революції у Росії в 1917 році.

А міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що "Росія стане сильнішою після невдалого заколоту", тож Заходу не потрібно турбуватися про стабільність найбільшої у світі ядерної держави.