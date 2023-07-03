Лорди Великої Британії побували на вечірці Андрія Келіна, де дипломат намагався пояснити необхідність війни в Україні. Річард Белфі вважає Крим російським, а Роберт Скідельський виражає прихильність до росіян.

Двоє британських лордів відвідали вечірку російського посла в резиденції у Лондоні з приводу Дня Росії. Про це йдеться у матеріалі The Guardian від 2 липня.

Серед 50 гостей на святкуванні, організованому дипломатом країни-агресорки Андрієм Келіним, були лорд-консерватор Річард Белфі й лорд Роберт Скідельський.

Під час свого виступу Келін намагався виправдати повномасштабне вторгнення РФ в Україну. За його словами, "для того, щоб нормально розвиватися, Росія повинна спершу впоратися зі значними загрозами своїй безпеці". Велику Британію посол звинуватив у "великому стратегічному прорахунку" через вороже ставлення до країни-агресорки.

У коментарі журналістам Белфі підтвердив, що був присутнім на вечірці, та розповів, що мав поверхневу розмову з ворожим послом щодо оборони. Він переконаний, що врешті-решт Україна буде змушена проводити перемовини з РФ та поступитися частиною своїх земель.

"Україна, чесно кажучи, безладна країна. Вона була сколочена Черчиллем і Сталіним наприкінці Другої світової війни", — додав він.

Крим Белфі вважає "безсумнівно російським", а претензії Кремля на Донецьк та Луганськ — законними.

Також журналісти поговорили з іншим лордом — Скідельським. Він заявив, що виступав проти повномасштабного вторгнення РФ на територію України, однак прийшов на святкування "висловити свою повагу і прихильність до російського народу на його національному рівні".

У ЗМІ підкреслили, що Скідельський був невиконавчим директором російської нафтової компанії "Роснєфть" у 2016-2021 роках. Після повномасштабного вторгнення лорд засудив дії Кремля, однак водночас розкритикував НАТО за відсутність гарантій, що альянс не розширюватиметься.

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