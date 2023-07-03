У Росії 81-річна пенсіонерка через оголошення шукала кілера, щоб "прибрати" дільничного

За послуги найманого вбивці бабця Люда пропонувала 1 мільйон російських рублів, а виконавця шукала серед знайомих та в інтернеті.

У російському Краснодарі правоохоронці затримали 81-річну пенсіонерку, яка бажала смерті місцевому дільничному інспектору. Бабуся шукала кілера, щоб "прибрав" співробітника поліції. Про це повідомляє російське медіа Shot.

Зазначається, що баба Люда із Центрального мікрорайона затаїла образу на стража порядка із найближчого відділення поліції, і вона була настільки сильною, що пенсіонерка вирішила відправити свого кривдника на "той" світ.

Для цього вона вирішила скористатися послугами кілера.

Впродовж місяця жінка шукала підходящу кандидатуру — вона напитувала кілера серед знайомих та цікавилася, чи є в них зв'язки серед кримінального світу. Також пенсіонерка шукала потрібну людину через соцмережі — попри свій поважний вік вона є активною користувачкою соцмереж, тож на своїх сторінках розміщувала оголошення про пошук кілера.

За вбивство дільничного баба Люда готова була заплатити 1 мільйон російських рублів.

Відсутність конспірації бабці у такій справі не залишилася поза увагою поліції. Правоохоронці відгукнулися на одне з оголошень пенсіонерки, зустрілися з нею та затримали.

Проти "замовниці" порушено кримінальну справу за статтею "Підготовка до вбивства". Жінку відправили до СІЗО. Зараз слідчі з'ясовують, що такого накоїв дільничний, що довів літню жінку до такої ситуації.

Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі правоохоронці затримали пенсіонерку-диверсантку, яка намагалася спалити філіал "Сбербанка" зі словами "Слава Україні".

Раніше повідомлялося, що в Росії до ПВК "Вагнер" намагалися завербувати 87-річну пенсіонерку. Жінка отримала запрошення вступити до лав військової компанії.