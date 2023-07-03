"Ми ситі по горло": у Відні вандали влаштували акцію з дискредитації України (фото, відео)

Суть "реклами" в тому, щоб Європа перестала виділяти допомогу Києву, який зазнав кремлівської агресії. Користувачі впевнені, що в цьому замішані громадяни РФ.

Вандали влаштували в центрі австрійської столиці акцію протесту, щоб натякнути на те, що світ нібито вже втомився підтримувати Україну через агресію, яку розпочала Російська Федерація. Про це повідомив користувач Nova Chvylya на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 2 липня.

На вітринах відомих магазинів з'явилася фальшива реклама, мета якої була дискредитувати Україну в очах європейців. Наклейки були розміщені по всьому місту, зокрема на вітрині магазину MGM біля Білла Корсо.

"Українці присiкли ідеологічну диверсію в центрі Відня. Невідомі "дизайнери" розклеїли фальшиву рекламу на вітрині", — йдеться в повідомленні.

На наліпках можна побачити зображення жінки, яку "нудить" маленькими українськими прапорами, що нібито має вплинути на європейських лідерів припинити виділяти гроші на допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.

Поруч із зображенням також "красується" напис німецькою мовою "Wir haben es satt", що в перекладі означає "Ми ситі по горло".

Хто саме став автором цієї акції протесту — невідомо, проте в коментарях користувачі вбачають у цьому руку росіян.

Чоловік із ніком Nova Chvylya окремо додав, що українці почали здирати наліпки, однак не всі, що має свій окремий сенс.

"Українець зідрав не всі прапорці, а залишив на землі парочку, змінивши сенс "реклами" який показує жінку яка з надією вглядається в український прапор, як спасіння", — ідеться в повідомленні.

У Відні невідомі влаштували акцію з дискредитації України Фото: Скриншот

Після цього на місце прибули співробітники поліції, які почали здирати наклейки з вітрин, але жодної подальшої реакції від пресслужби не було.

Влада Австрії та Відня ніяк не відреагувала на інцидент на момент публікації матеріалу. У посольстві України в Австрії також не прокоментували "протест".

Нагадаємо, 3 липня повідомлялося, що росіяни погрожують українці після скандалу в Туреччині. За словами Олени Явтушенко, громадяни сусідньої країни стали на бік відпочивальника росіянина і тепер кидають погрози. Їм вдалося навіть роздобути її адресу проживання, після чого дівчина була змушена звернутися в поліцію.