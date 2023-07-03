"Надсилають фото мертвих військових": росіяни погрожують українці після скандалу в Туреччині (відео)

За словами Олени Явтушенко, громадяни сусідньої країни стали на бік відпочивальника росіянина і тепер кидають погрози. Їм вдалося навіть роздобути її адресу проживання, після чого дівчина була змушена звернутися в поліцію.

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Громадяни Російської Федерації почали погрожувати вбивством українці Олені Явтушенко після гучного скандалу, який стався в Туреччині. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Кароліні Ашіон 3 липня.

За словами українки, яка стала жертвою неадекватної поведінки росіянина на турецькому курорті, тепер вона отримує в соціальних мережах фотографії мертвих військових, які супроводжуються погрозами на кшталт, що таким буде майбутнє її дітей.

Крім того, росіяни знайшли адресу дівчини та її батьків.

"Мені вже третю добу надходять погрози на мій телефон, на всі месенджери. Мені на пошту надсилають фото наших мертвих військових, кажуть, що зі мною і моїми дітьми буде так само. Знайшли якісь бази даних з моїми адресами, де живу я і батьки, де мій бізнес. Мені кажуть, що 140 мільйонів росіян мене знайдуть і вб'ють. Тому я цю справу не залишила, я поїхала в поліцію", — ідеться в повідомленні.

Росіянин побажав смерті Олені та її дітям, а також публічно зізнався, що "таких уже вбивав". Ця стресова ситуація змусила дівчину звернутися до керівництва готелю і вони виділили для неї охорону. Самого чоловіка після скандалу одразу виселили з готелю, але далеко він не поїхав, і продовжує відпочивати в іншому місці, але в тому ж курортному місті.

Нагадаємо, 3 липня повідомлялося про скандал, який стався в Туреччині. Росіянин почав пред'являти українці претензії за те, що вона не загинула від російських обстрілів.

Також 3 липня повідомлялося, що Facebook заблокував українця через скандальну помилку. Соцмережа заборонила українському користувачеві Святославу Степаненку розміщувати рекламу, вирішивши, що він перебуває на території Росії.