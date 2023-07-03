"Київ — це частина Росії": Facebook заблокував українця через скандальну помилку

Соцмережа заборонила українському користувачеві Святославу Степаненку розміщувати рекламу, вирішивши, що він перебуває на території Росії.

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Співробітник техпідтримки компанії Марка Цукерберга Meta заявив, що столиця України, Київ, розташована в Росії. Електронного листа з таким змістом отримав українець Святослав Степаненко, який звернувся до технічної підтримки соцмережі Facebook по допомогу.

Чоловік розповів, що зіткнувся з проблемою, коли хотів розмістити рекламне оголошення. У відповідь отримав від сервера інформацію про те, що він перебуває на території РФ. А росіяни не можуть рекламувати свої товари та послуги у Facebook.

Степаненко написав у техпідтримку соцмережі з проханням допомогти в ситуації. Він був упевнений, що сталася якась помилка, адже в налаштуваннях геолокації чоловік обрав "Київ".

Співробітник Meta прочитав повідомлення українця і порадив йому змінити часовий потяг. Коли користувач поцікавився, навіщо це робити, технічний фахівець пояснив, що в соцмережі не можна публікувати рекламу з Росії, частиною якої він назвав Київ.

"Ваш рекламний профіль було відключено тому, що для рекламного профілю встановлено Київ, який є частиною Росії. Я настійно рекомендую вам змінити часовий пояс", — написали чоловікові у відповідь.

Степаненко зробив скрін листування та опублікував на своїй сторінці у Facebook новий пост, у якому просив інших користувачів соцмережі допомогти зробити цю історію публічною.

Українець звернувся в техпідтримку Meta з проханням допомогти вирішити проблему, але там йому сказали, що Київ — це частина РФ. Фото: Скриншот

У коментарях до посту, опублікованого чоловіком, деякі українці припустили, що він міг помилитися з геолокацією. Адже в Росії в Пермському краї розташоване село з назвою "Київ". Зі свого боку Степаненко відповів, що вибирав саме столицю України, яка розташована в часовому поясі GMT+3. У той час як російське село розташоване в часовому поясі GMT+5.

Ба більше, село Київ (історична назва — Горемикіно) у Косинському районі Пермського краю було ліквідовано ще 2008 року, оскільки на початку 2000-х років у ньому проживав лише один житель. Тепер колишнє село — частина Левичанського сільського поселення.

Нагадаємо, у лютому 2023 року в скандал через російсько-українську війну потрапив Ілон Маск. 9 лютого операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл повідомила, що компанія вирішила обмежити можливості використання супутникового інтернету Starlink для військовослужбовців Збройних сил України.

Крім того, у жовтні 2021 року в скандал потрапила компанія Apple. Вона опублікувала карту України без Криму. У застосунку для артистів Apple Music for Artists з'явилася мапа України, на якій Крим зображували російською територією, а на мапі Росії — навпаки. За допомогою цих карт музиканти можуть відстежувати прослуховування своїх треків по окремих країнах.