"Гора-вбивця": у західних Гімалаях у Пакистані загинув польський альпініст (фото)

Польський альпініст помер після сходження на дев'яту за висотою вершину у світі. Це перший нещасний випадок у сезоні сходжень у Пакистані цього року.

У Пакистані помер польський альпініст Павел Томаш Копець. Він помер у понеділок, 3 липня, від "гострої висотної хвороби" під час спуску з 8125-метрової гори Нанга Парбат, повідомляє Polsatnews.

Тіло Копеца залишається на висоті 7400 метрів, повідомив секретар альпійського клубу в Пакистані Каррар Гайдарі.

Місце загибелі польського альпініста на висоті 7400 метрів Фото: facebook/nangaparbat.climbers

"Неможливо підняти тіло з вищих таборів. Вертольоти не можуть забрати його звідти", — сказав він.

Тепер усе залежить від його сім'ї та друзів, які можуть вирішити послати приватну експедицію за його тілом.

Загиблий польський альпініст Павел Томаш Копець Фото: Facebook/Павел Копец

38-річний Копець був членом альпіністського клубу Swietokrzyski. Нанга Парбат була другою вершиною альпініста вище 8000 метрів.

За неофіційними даними, причиною смерті поляка стала зупинка серця.

Довгий час було невідомо, хто саме загинув на горі Нанга Парбат. У неділю на вершині перебували троє поляків: Пьотр Кшижовський, Вальдемар Ковалевський і Павло Копець.

Літній альпіністський сезон розпочався на початку червня і триває до кінця серпня.

Відомо, що 5 із 14 гір на земній кулі заввишки понад 8000 метрів розташовані в Пакистані, зокрема й гімалайська вершина Нанга-Парбат, що отримала прізвисько "гора-вбивця" після того, як понад 30 людей загинули, намагаючись піднятися на неї.

1 червня Фокус писав про те, що замерзлого альпініста врятували із "зони смерті" на Евересті. На вершині Гімалаїв Евересті провели унікальну рятувальну операцію, яку вважали практично неможливою, і врятували замерзаючого альпініста, який опинився в "зоні смерті".

Нагадаємо, що британський ветеран став першим альпіністом, який підкорив Еверест без обох ніг. Харі Будда — перший скелелаз із протезами вище колін, якому вдалося піднятися на таку висот. Він пояснив, що мета його місії полягала в тому, щоб домогтися того, щоб людей з обмеженими можливостями сприймали по-іншому, а також щоб підштовхнути інших втілювати свої мрії.