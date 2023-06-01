"Місія неможлива": замерзлого альпініста врятували із "зони смерті" на Евересті (фото)

18 травня непальський гід Гельє Шерпа помітив малайзійського альпініста, що здригається і відчайдушно тримався за мотузку в районі найвищої світової вершини.

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На вершині Гімалаїв Евересті провели унікальну рятувальну операцію, яка вважалася практично неможливою, і врятували альпініста, що замерзав у так званій "зоні смерті". Про це повідомляє The Mirror.

18 травня непальський гід Гельє Шерпа помітив малайзійського альпініста, що здригався та відчайдушно тримався за мотузку в районі найвищої світової вершини. Чоловік опинився у т.зв. "зоні смерті", де температура часом опускається нижче -30°C.

Гід вів іншого клієнта на гору і помітив, що альпініст чіпляється за мотузку і тремтить від холоду. Непальцеві знадобилося загалом шість годин, щоб урятувати громадянина Малайзії.

За його словами, постраждалого завернули до спальника, потім волочили по снігу і по черзі несли на спині до табору. Потім його на гелікоптері перевезли до базового табору.

Потерпілого перевозять вертольотом

Влада Непалу видала дозвіл для підйому в гори з березня по травень 478 охочим. З них загинули щонайменше 12 людей. Це рекорд за останні вісім років. П'ятьох зниклих безвісти шукають досі.

Нагадаємо, що британський ветеран став першим альпіністом, який підкорив Еверест без обох ніг. Харі Будда – перший скелелаз із протезами вище колін, якому вдалося піднятися на таку висоту. Він пояснив, що мета його місії полягала в тому, щоб досягти того, щоб людей з обмеженими можливостями сприймали по-іншому, а також щоб підштовхнути інших втілювати свої мрії.

Еверест вважається головною світовою вершиною, проте репутація найсмертоноснішої гори світу належить все ж таки іншій менш відомій горі.