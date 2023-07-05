Підсумки заколоту Пригожина: Боррель назвав три головні уроки, які виніс Євросоюз

Як зазначає верховний представник ЄС із зовнішньої політики, під час заколоту практично жодні сили активно не перешкоджали "вагнерівцям", що показує глибину розбіжностей у РФ.

Європейський союз має винести уроки зі спроби Євгена Пригожина здійснити військовий переворот у Російській Федерації. Про це написав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій 4 липня.

Європейський політик назвав військовий заколот у РФ "екстраординарними подіями" і виділив три основні уроки, які має засвоїти Євросоюз за підсумком заколоту.

Режим Володимира Путіна ослаб

Як зазначає Жозеп Боррель, під час заколоту практично жодні сили активно не протидіяли захопленню будівлі штабу, що показує глибину розбіжностей між російськими військовими.

Боррель вважає, що факт протистояння "вагнерівців" і солдатів регулярної армії Росії ілюструє "ступінь патології" і глибоку кризу, в якій зараз перебуває РФ.

"Путін створив монстра, і тепер монстр вкусив його", — написав Жозеп Боррель.

Володимир Путін втратив авторитет

На думку європейського політика, Володимир Путін зазнав серйозної втрати влади, що несе наслідки для його майбутнього. Він зазначає, що, намагаючись знову консолідувати свою владу, російський президент пригнічує ЗМІ та проводить "чистки" у низці відомств.

"Відмова президента Казахстану підтримати Володимира Путіна під час цих подій також свідчить про подальше послаблення впливу Росії серед його сусідів", — зазначив Боррель.

Режим у Білорусі зберігається тільки за рахунок підтримки РФ

Жозеп Боррель вказав на те, що будь-який виклик владі Володимира Путіна, найімовірніше, призведе до втрати становища Олександра Лукашенка.

"Офіційно Лукашенко зіграв помітну роль у стримуванні заколоту Пригожина. Його режим, який відкидається переважною більшістю білорусів, може триматися тільки завдяки підтримці Росії", — заявив Боррель.

Нагадаємо, що 3 липня колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив, що президент РФ Володимир Путін не зможе оговтатися після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Його влада підірвана, а репутація як непереможного лідера сильно постраждала.

Ми також писали про те, що згідно із заявою Володимира Зеленського від 3 липня, Росія заштовхується з труднощами, пов'язаними з втратою президентом Володимиром Путіним контролю над власними громадянами, що стало очевидним у світлі слабкої реакції на повстання ПВК "Вагнер".