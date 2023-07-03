Безрадісне майбутнє: Путін переможе Пригожина, але від заколоту не оговтається, — дипломат США

За словами колишнього посла США в РФ Майкла Макфола, зараз глава Кремля не може ліквідувати Пригожина. Таким чином він зробить із нього "мученика". Цього не можна допустити.

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Президент РФ Володимир Путін не зможе оговтатися після військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Його влада підірвана, а репутація як непереможного лідера сильно постраждала. Про це заявив колишній посол США в Росії Майкл Макфол у своєму блозі на Substack.

За словами американського дипломата, попри те, що Пригожин і його найманці вирішили не вплутуватися в бій за Москву, путінському режиму було завдано істотної шкоди.

Макфол зазначив, що зараз глава Кремля не може ліквідувати Пригожина. Таким чином він зробить із нього "мученика". Цього не можна допустити. Принаймні, поки в РФ залишається безліч озброєних людей, лояльних Пригожину. Тому Путін чекатиме зручного моменту.

"Поки що Путін утримуватиме владу. Дехто навіть пророкує, що невдале повстання стане для Путіна прихованим благословенням, дозволивши йому очистити свій уряд і збройні сили від зрадників", — написав Макфол.

Він також зазначив, що заколот Пригожина дасть можливість главі Кремля посилити репресії проти російського суспільства. Як чистки серед спецслужб і військових, так і посилення законів у РФ можна буде поспостерігати найближчими місяцями або тижнями.

"Зрештою, я не здивуюся, якщо Пригожин або зникне з суспільного життя, або його спіткає ще гірша доля", — заявив Макфол.

Американський дипломат заявив, що Путін переможе Пригожина, проте в довгостроковій перспективі — майбутнє президента РФ дуже незавидне.

"Його імідж непереможного лідера сильно постраждав. Він не оговтається", — зазначив Макфол.

Нагадаємо, що 3 липня президент України Володимир Зеленський назвав Путіна слабким через повстання "вагнерівців". За його словами, глава Кремля нещодавно зіткнувся з однією з найсерйозніших загроз своїй політичній владі за останні два десятиліття.

Також журналісти писали, що Путін може наказати підірвати Запорізьку АЕС. Очільник Кремля прагне швидких перемог, тому розраховує на рішення, які допоможуть змінити ситуацію на фронті та вплинуть на думку маси росіян всередині Російської Федерації.