Авіакатастрофа МАУ під Тегераном: Україна офіційно подала позов до суду ООН проти Ірану

У заяві, яку опублікувало МЗС, зазначається, що винуватець не відповідає на вимоги з грудня минулого року. Тепер Міжнародна група домагатиметься справедливого покарання через суд.

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану у справі авіакатастрофи з літаком МАУ 2020 року. Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, яку опубліковано на сайті МЗС 5 липня.

За наявною інформацією, Україна та інші учасники групи хочуть домогтися справедливого покарання для Ірану, чиї війська під час активного конфлікту на своїй території збили пасажирський літак МАУ, що призвело до загибелі сотень людей.

"Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зробили важливий крок у наших спільних зусиллях, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Іран не відповів на нашу вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надіслану 28 грудня 2022 року. Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного суду ООН", — ідеться в повідомленні.

Тепер має відбутися розслідування проти Ірану у зв'язку з порушенням Конвенції про боротьбу з незаконними актами, які спрямовані проти безпеки цивільної авіації 1971 року.

Автори також додали, що спільний позов до Міжнародного саду має показати відданість тому, щоб було винесено прозорий і справедливий вирок винним, який би задовольнив усі родини жертв.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року повідомлялося, що літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Boeing-737 рейсу PS752 впав за 60 кілометрів від Тегерана. 180 людей загинуло.

15 квітня 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що іранські військові збили літак МАУ навмисно. За його словами, про це свідчить відмова Ірану надати Україні повний доступ до розслідування обставин катастрофи.