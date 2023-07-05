Злитки золота, перуки і сауна: росЗМІ показали кадри обшуку особняка та офісу Пригожина (фото)

За даними російських джерел, найстатуснішим предметом його колекції є іменний пістолет Glock, яким Пригожина нагородив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

З'явилися кадри проведених правоохоронними органами обшуків в особняку та офісі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Під час заходів знайдено злитки золота й арсенал зброї. Про це повідомляє російське видання "Известия".

На кадрах помітно, що під час обшуків було виявлено арсенал зброї, перуки, пачки валюти, а також "особисту кімнату для молитов" і медичний кабінет. Крім того, на кадрах обшуків видно наявність вертолітного майданчика, басейну, сауни, тренажерного залу і злитків золота.

Пропагандистське видання "Фонтанка SPB Online" пише, що після обшуків пригожину все повернули, зокрема й зброю. Стверджується, що у вівторок, 4 липня, Пригожин прибув до будівлі Управління ФСБ по петербургу і ленобласті.

За кілька годин до цього його туди офіційно запросили, щоб повернути зброю, виявлену під час обшуків 24 червня і вилучену в його заміській резиденції в елітному котеджному селищі "Північний Версаль". За інформацією журналістів, "кухар путіна" отримав назад два карабіни "Сайга", нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку "АРка" і ще кілька рушниць і пістолетів.

Найстатуснішим предметом його колекції є іменний пістолет Glock, яким Пригожина нагородив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Обшуки також проводилися 24 червня. В офісі Пригожина в Санкт-Петербурзі виявили коробки з великою сумою готівкових коштів.

4 липня знайдені 10 млрд рублів і техніку повернули в офіс і в "Вагнер Центр".

З'явилися кадри з обшуків в особняку та офісі Пригожина

З'явилися кадри з обшуків в особняку та офісі Пригожина

З'явилися кадри з обшуків в особняку та офісі Пригожина

З'явилися кадри з обшуків в особняку та офісі Пригожина

Нагадаємо, що 5 липня британська розвідка повідомила про "чистки" генералів РФ після заколоту ПВК "Вагнер". У Міноборони Великої Британії зазначили, що арешти таких авторитетних у збройних силах постатей, як генерал Сергій Суровікін, спричинять розкол у середовищі військової еліти РФ.

Крім того, як повідомлялося, ЗМІ дізналися, як у РФ збираються заповнити втрату ПВК "Вагнер". У РФ, ймовірно, не будуть оголошувати повну мобілізацію військовозобов'язаних, а заповнять втрати після заколоту Пригожина іншим шляхом.