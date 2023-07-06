"Путіну загрожує кровотеча": ексголова ЦРУ закликає посилити тиск на Кремль

За словами Девіда Петреуса, у РФ великі проблеми з економікою, а сам глава Кремля перебуває в дуже непростій ситуації.

Білий дім повинен посилити тиск на Москву, оскільки президент РФ Володимир Путін і так перебуває в дуже важкій ситуації з військовими невдачами та економічними проблемами. Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус, пише CNN.

"Путін перебуває в дуже, дуже складній ситуації. Потрібно продовжувати закручувати гайки", — сказав Петреус журналістам.

Він також заявив, що Путіну загрожує "кровотеча" як на полі бою, так і в тилу. Хоча зазначив, що у РФ усе не так погано, як багато хто сподівався, буде.

Петреус сказав, що у РФ великі проблеми з економікою. Це можна побачити з дефіциту бюджету, з відходу виробників нафтопродуктів, з відходу 1000 великих західних компаній з російського ринку, а також з відсутності торгівлі з Європою.

Крім того, за словами Петреуса, Росія також стикається з витоком "мізків". Так, багато талановитих громадян покинули країну, після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Вони втратили сотні тисяч своїх найкращих і найрозумніших людей, які більше не хочуть жити в країні, що стала глобальним ізгоєм", — сказав колишній глава ЦРУ.

Нагадаємо, що, за даними Московської біржі, рубль у Росії дедалі швидше летить на дно. За підсумками середи, 5 липня, рубль втратив до долара 2% (91,00), 1,8% — до євро (99,00), і 1,7% — до юаня (12,54).

Крім того, повідомлялося, що в Росії незабаром не зможуть літати навіть на "кукурудзяниках". Так, у РФ через пів року не зможуть експлуатувати літаки Ан-2 через брак запчастин, оскільки європейські постачальники відмовилися співпрацювати з російськими.