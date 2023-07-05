У Росії незабаром не зможуть літати навіть на "кукурузниках": що сталося

У Росії за пів року не зможуть експлуатувати літаки Ан-2 через брак запчастин, оскільки європейські постачальники відмовидися співпрацювати з російськими.

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Російські авіакомпанії, які використовують легкі багатоцільові літаки Ан-2 ("кукурузники"), відчули дефіцит запчастин і опинилися на межі зупинки польотів через це. Про це пише російський РБК.

Як заявив гендиректор Московського авіаційно-ремонтного заводу (МАРЗ) Павло Ненастьєв, через відмову європейських постачальників співпрацювати з РФ, вони відчувають проблеми з постачанням і здорожчанням запасних частин для Ан-2.

Він також заявив про необхідність виробництва в Росії близько 60 комплектуючих для цих літаків.

"Якщо не вжити заходів, у МАРЗ та інших ремонтних підприємств може просто припинитися можливість надавати сервісні послуги. Це загрожує зупинкою парку літаків Ан-2. Через пів року машини почнуть ставати", — заявив Негодьєв.

Про аналогіфчне становище на Шахтинському авіаційно-ремонтному заводі (ШАРЗ) розповів його директор Володимир Соломатов.

Також про проблеми з експлуатацією Ан-2 заговорили і на Сибірському науково-дослідному інституті авіації, де в РФ розробляють літаки Ан-2.

Нагадаємо, що ЗМІ розшукали літаки російської еліти, які обходять санкції. Вони переоформлюють та продають борти, після чого продовжують використовувати їх, як і до війни.

Раніше повідомлялося, що війна в Україні продовжить розоряти економіку РФ, і до 2026 року вона втратить 190 мільярдів доларів.