У Бурятії перекинулися чотири катамарани з туристами: люди зникли безвісти

За інформацією МНС, врятуватися вдалося тільки трьом людям. Причину, через яку перекинулися катамарани з туристами, поки не встановлено.

У Республіки Бурятія перекинулися чотири катамарани з вісьмома туристами під час сплаву річкою Сніжна поблизу населеного пункту Видрино Кабанського району. Про це стало відомо з повідомлення в управлінні МНС Росії по Республіці Бурятія.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 6 липня. Інформація надійшла від оперативного чергового єдиної чергової диспетчерської служби Кабанського району. За попередніми даними, врятуватися вдалося трьом людям.

Доля ще п'ятьох туристів невідома. Причину, через яку перекинулися катамарани, також не встановлено.

Наразі рятувальники Байкальського пошуково-рятувального загону МНС Росії висунулися на місце аварії.

Як повідомляють у росЗМІ, подібний інцидент стався 4 липня в Північно-Байкальському районі недалеко від селища Нижньоагарськ (Бурятія). Двоє туристів з Іркутської області справлялися на надувному човні та байдарці вздовж узбережжя Байкалу, але через сильний вітер, що спровокував шторм, їх віднесло далеко від берега, і вони не змогли самостійно повернутися. Рятувальникам не відразу вдалося знайти постраждалих через погану видимість, спричинену туманом. Врятувати туристів вдалося через дві години пошуків.

Нагадаємо, на початку червня в єгипетській Хургаді акула напала на росіянина. Випадок назвали "м'ясорубкою", оскільки 23-річний Володимир Попов загинув буквально за 20 секунд, хижак по-звірячому розірвав його тіло прямо в морі. Через деякий час місцеві жителі спіймали велику тигрову акулу, яка, ймовірно, напала на росіянина. Відомо, що загиблий переїхав разом із батьком до Єгипту за кілька місяців до події.

Фокус також писав про те, на початку липня в Туреччині виник скандал через російського туриста, який хвалився вбивствами українців під час війни .