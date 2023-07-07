€20 тисяч за людину: Орбан виразив жорсткий протест проти нових міграційних рішень ЄС

Швеція висунула пропозицію, згідно з якою держави будуть зобов’язані приймати мігрантів, платити їм або надавати "оперативну допомогу". В Угорщині виступили категорично проти змін, аргументуючи позицію війною в Україні.

Угорщина не виконуватиме міграційні рішення ЄС, зокрема не ухвалить обов’язкову квоту. Про це під час угорсько-австро-сербського саміту у Відні заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передали 7 липня у місцевому ЗМІ 444.

Угорський прем’єр не вважає за потрібне замінювати наявну модель європейською. На його думку, міграційна політика ЄС не така ефективна.

"Угорщина знайде правовий і політичний спосіб не виконувати рішення Брюсселя", — завірив Орбан.

Він підкреслив, що Угорщина опинилася в особливій ситуації через кордон з Україною. Він переконаний, що через війну в сусідній державі через південні кордони Угорщини пролягає найбільш завантажений шлях мігрантів.

Водночас угорський прем’єр-міністр спробував відстояти наявну в країні модель. Нині для в’їзду на територію Угорщини мігрантам необхідно отримати відповідний дозвіл. Розгляд клопотання про надання притулку до прийняття мігрантів, на думку Орбана, мають прийняти в усіх європейських державах.

Що саме хочуть змінити у питанні мігрантів в Євросоюзі?

У польському медіа RFM пояснювали, про які зміни йдеться. Швеція запропонувала країнам ЄС міграційний пакет, згідно з яким держави матимуть три варіанти:

приймати мігрантів;

надавати їм "оперативну допомогу";

не впускати людей, однак надати їм фінансову підтримку.

Варто зазначити, що Польща також не підтримала ініціативу Швеції. У МВС країни зазначили, що фактично держави матимуть вибір лише між прийняттям мігрантів та сплатою 20 тисяч євро за кожну недопущену людину. Міністр Бартош Ґродецький підкреслив, що польське суспільство прийняло понад мільйон українських біженців і не готове до рішення ЄС, через яке буде змушене платити з власної кишені за мігрантів.

Нагадаємо, 30 червня прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна відмовляється збільшувати фінансову підтримку України. Він зазначив, що додаткових грошей не буде, доки Київ не пояснить витрати попередніх.

1 липня радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував рішення Угорщини блокувати допомогу ЄС для України. Він натякнув, що країна менше відповідає європейським цінностям за Україну, яка не є членом союзу.