Усі відомі запаси хімічної зброї у світі знищено, — ОЗХЗ

Сполучені Штати Америки, остання офіційно відома держава-власник, завершили знищення оголошених ними запасів хімічної зброї. Утім, у ЗСУ заявляють, що РФ продовжує застосовувати отрути на полі бою.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила, що останню хімічну зброю із запасів, оголошених усіма державами-учасницями Конвенції про хімічну зброю (КХЗ), було перевірено і знищено. Про це повідомляють на сайті організації.

Останній хімічний боєприпас з оголошеного Сполученими Штатами Америки запасу хімічної зброї був необоротно ліквідований 7 липня на експериментальному заводі зі знищення отруйних речовин Blue Grass у Кентуккі.

"Я вітаю всі держави-учасниці, і в даному випадку Сполучені Штати Америки, з цим великим досягненням міжнародного співтовариства. Припинення знищення всіх оголошених запасів хімічної зброї є важливою віхою для Організації. Це важливий крок на шляху до досягнення своєї мети з повної ліквідації всієї хімічної зброї", — заявив генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас.

Цю інформацію також підтвердив президент США Джо Байден.

"Сьогодні я з гордістю повідомляю, що США благополучно знищили останній боєприпас із цього запасу, що ще на один крок наближає нас до світу, вільного від жахливої хімічної зброї", — йдеться в заяві лідера США на сайті Білого дому.

Конвенція про заборону хімічної зброї набула чинності 1997 року. Її учасники взяли на себе зобов'язання не виробляти, не застосовувати таку зброю і знищити всі її запаси. Учасниками Конвенції нині є понад 190 країн. На сьогодні ОЗХЗ перевірила і знищила 72 304,34 метричних тонни запасів хімічної зброї, заявлених країнами всього світу.

Використання хімзброї Росією

Незважаючи на те, що Російська Федерація також є країною-учасницею КХЗ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну зафіксовано десятки випадків використання російською армією забороненої зброї.

Напередодні стало відомо, що ЗС РФ активно застосовують хімічну зброю проти українських військових на Бахмутському напрямку. За попередньою інформацією, окупанти використовують хімічний елемент Льюїзит.

Раніше Фокус писав, що російський неонацист показав хімічну зброю, яку застосовують проти ЗСУ.