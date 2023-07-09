Стрілянина у США: чоловік відкрив вогонь по натовпу і втік, 9 людей поранено

За попередніми даними, підозрюваний відкрив вогонь по групі людей, а потім втік з місця події.

Щонайменше дев'ять людей постраждали через масову стрілянину в американському місті Клівленд у штаті Огайо, яка сталася вранці 9 липня. Про це повідомив телеканал CNN.

За даними поліції, щонайменше 9 осіб отримали вогнепальні поранення в результаті масової стрілянини в Клівленді. Інформації про загиблих не надходило.

За попередніми даними, підозрюваний відкрив вогонь по групі людей, а потім втік з місця події. Його шукають правоохоронці.

Офіцери поліції на момент стрілянини перебували неподалік місця пригоди, тож "прибули швидко" та надали першу медичну допомогу постраждалим на місці.

"Слідчі перевіряють докази та відео з прилеглих камер спостреження, а також опитують постраждалих, яких доправили до медичного центру MetroHealth", — йдеться в заяві Дженніфер Чіаччіа, речниці відділу поліції Клівленда.

Нагадаємо, що у Міжнародному аеропорту Кишинева сталася стрілянина 30 червня. Стрілець зробив кілька пострілів у повітря і забарикадувався в приміщенні аеропорту. Стрілянину відкрив 43-річний громадянин Таджикистану, якому відмовили у в'їзді в країну з міркувань безпеки.

Раніше повідомлялося, що на ірано-афганському кордоні виникла стрілянина через суперечку про права на воду. Внаслідок чого на кордоні двох країн загинуло кілька людей з обох боків.