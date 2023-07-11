Найспекотніший тиждень за всю історію: у світі фіксують рекордну температуру (інфографіка)

У регіональному масштабі по всьому світу б’ються абсолютні температурні рекорди, повідомляють синоптики. Аномальні показники за останні роки зафіксували на усіх континентах.

Світ пережив найспекотніший тиждень за всю історію спостережень. Це період з 1 по 7 липня. На сайті Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) опубліковані відповідні дані.

У регіональному масштабі по всьому світу б’ються абсолютні температурні рекорди, як показано на мапі з неповним вибором національних або континентальних рекордів, встановлених з 2017 року. Останні вражаючі показники були встановлені в Південній Азії у квітні та травні 2023 року, коли на регіон прийшла виняткова спека. Було побито кілька національних рекордів, зокрема в Таїланді (45,4 °C), В'єтнамі (44,2 °C) і Лаосі (43,5 °C).

Австралія та Уругвай також відзначилися національними рекордами минулого року. У австралійському Онслоу зафіксовано температуру 50,7°C, а в уругвайському місті Флорида – 44,0°C. У Великій Британії в липні 2022 року рівень досяг історичного максимуму, коли спека перевищила 40°C.

Протягом літа 2021 року пік температур фіксували у Канаді, Туреччині, Іспанії та Італії. На Сицилії спостерігався показник у 48,8°C у Сіракузах, що є найвищою температурою, яку коли-небудь вимірювали в Європі, хоча цей показник все ще очікує сертифікації ВМО. Процес може тривати кілька років.

В Антарктиді у 2020 році було поставлено новий рекорд, коли температура піднялася до понад 18°C на базі Есперанса. Роком раніше рекорд у 46°C був зафіксований у колишньому французькому муніципалітеті Вераргу, а під час спеки 2019 року також були побиті інші рекорди в Європі, наприклад у Бельгії (41,8°C) та Німеччині (41,2°C).

У 2017 році на території Пакистану (53,7°C) і Кувейту (53,9°C) зафіксували четверту та третю найвищу температуру, коли-небудь виміряну на Землі, як підтверджено ВМО. Світовий рекорд все ще офіційно приписується Фернас-Крік, що в каліфорнійській пустелі, з температурою 56,7°C, досягнутою в 1913 році.

Нагадаємо, у середині червня в Індії зафіксували рекордний рівень спеки. За кілька днів загинуло майже 170 людей.