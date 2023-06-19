Аномальна спека: в Індії за кілька днів загинуло майже 170 людей

Температура повітря у низці районів досягла 43,5 градуса. Ситуація посилюється регулярними відключеннями електроенергії в регіоні, внаслідок чого люди залишаються без води, вентиляторів та кондиціонерів.

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Щонайменше 166 людей померли за останні кілька днів через аномальну спеку в Індії, ще кілька сотень госпіталізовано, повідомляє Sky News.

За даними місцевої влади, аномальна спека фіксується в штатах Уттар Прадеш (119 померлих) і Біхар (47 жертв).

Температура повітря у низці районів досягла 43,5 градуса. У школах адміністративного центру провінції Біхар — міста Патна до 24 червня оголошено канікули.

Найбільша лікарня в районі Балія штату Уттар-Прадеш переповнена пацієнтами, які страждають на тепловий удар. Морг переповнений, сім'ї стоять у черзі, щоб забрати тіла своїх близьких додому.

Ситуація посилюється регулярними відключеннями електроенергії в регіоні, внаслідок чого люди залишаються без води, вентиляторів та кондиціонерів.

Місцева влада закликала мешканців залишатися протягом кількох днів усередині приміщень.

Експерти з клімату попередили Індію, що їй необхідно краще підготуватися до регулярніших хвиль тепла.

1 червня повідомлялося про те, що спека може перетворити моря з поглиначів вуглецю на джерела викидів. Дослідники побоюються, що якщо це станеться, на Землю чекають переломні моменти зміни клімату.

Раніше, 31 травня, Фокус писав про те, що Ель-Ніньо "стукає у двері": вчені попереджають, що на Землю обрушаться рекордні хвилі тепла.