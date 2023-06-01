Океан догори дриґом. Спека може перетворити моря з поглиначів вуглецю на джерела викидів

Дослідники побоюються, що якщо це станеться, на Землю чекають переломні моменти зміни клімату.

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Останні кілька десятиліть вчені зосереджені на тому, щоб зрозуміти, як глобальне потепління та зміни клімату відобразяться на нашій планеті. У новому дослідженні вчені вважають, що підвищення температури може призвести до того, що океан із поглинача вуглекислого газу перетвориться на його виробника, пише PSYS.org.

Міксотрофні мікроби — універсальні організми, які здатні ефективно перемикатися між фотосинтезом, як у рослин (поглинаючи вуглекислий газ), і харчуванням, як у тварин (виділяючи вуглекислий газ). Ці організми широко поширені у всьому світі й, як правило, зустрічаються у прісній воді та морському середовищі. Дослідження свідчать, що вони є більшою частиною морського планктону.

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У ході дослідження вчені з Університету Дюка та Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі розробили комп'ютерну симуляцію, яка змоделювала, як міксотрофні мікроби набувають енергії у відповідь на потепління планети. Дослідники виявили, що в умовах потепління ці мікроби перетворюються з поглиначів вуглецю на його виробників.

Результати дослідження свідчать про те, що в міру нагрівання планети ці великі мікробні товариства можуть змінитися і почати працювати в протилежному напрямку: від чистого ефекту, що охолоджує, до чистого ефекту потепління. За словами провідного автора дослідження, доктора Даніеля Вечінскі, модель показала, що міксотрофні мікроби насправді відіграють більш важливу роль в екосистемі планети й істотно впливають на зміни клімату Землі, ніж вважалося раніше.

За словами співавторки дослідження, докторки Холлі Меллер, по суті ці мікроби є перемикачами, які можуть подолати кризу потепління, або погіршать ситуацію. Попри те, що вони надзвичайно крихітного розміру, їхній вплив на клімат планети справді вражає.

Модель дослідників також показала, що перед перемиканням на виділення вуглекислого газу чисельність міксотрофних мікробів починає сильно коливатися. Дослідники вважають, що це можна використовувати як індикатор катастрофічних наслідків.

Раніше Фокус писав про те, що за останні 15 років Земля накопичила стільки ж тепла, як і за попередні 45.