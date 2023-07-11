"Посилення аномальної спеки": у восьми містах Італії оголошено червоний рівень небезпеки

В Італії сильна спека протримається весь тиждень, температура перевищить 40°, кажуть синоптики.

У вівторок, 11 липня, вісім великих італійських міст перебувають у стані підвищеної готовності, оскільки спека, яку переживає країна, посилюється, повідомляє Ansa.

Больцано, Флоренція, Фрозіноне, Латіна, Перуджа і Турин приєдналися до Риму і Рієті, які вже були в стані підвищеної готовності в понеділок, оскільки в Італії почалася друга хвиля літньої спеки.

Рим, Рієті, Флоренція, Фрозіноне, Латіна і Перуджа також будуть у середу в стані підвищеної готовності, як і Болонья.

Червоний рівень небезпеки означає, що спека настільки сильна, що становить загрозу для здорових людей.

Помаранчеве попередження, що йде на щабель нижче, вказує на те, що спека становить небезпеку для вразливих груп, як-от літні люди, люди з хронічними захворюваннями та дуже маленькі діти.

Поточна хвиля тепла, за прогнозами, триватиме весь тиждень, а температура перевищить 40° за Цельсієм.

У 2022 році в Італії було зафіксовано найбільшу кількість смертей у Європі через спеку — загинули 18 010 осіб. Смертність, спричинена спекою, була набагато вищою серед літніх людей, особливо серед жінок.

Раніше, 1 липня ми писали про те, що спека повертається в Україну і як зміниться погода на початку липня. Найвища температура очікується на сході та в центрі — до +35 градусів, на півночі та заході буде трохи прохолодніше.

Нещодавно вчені з'ясували, що спекотна погода викликає масовий сплеск зрад. Як виявилося, висока температура підвищує лібідо людини.