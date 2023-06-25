Хіть на межі. Учені виявили, що спекотна погода викликає масовий сплеск зрад

Дослідники попереджають, що спекотні дні можуть неприємним чином позначитися на ваших романтичних стосунках.

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Перший місяць літа майже позаду, а стовпчики термометрів неухильно підіймаються. Не секрет, що надмірна спека негативно впливає на самопочуття людей, проте дослідники виявили ще один дивовижний факт — спекотна погода активує напрочуд хтивий режим у людей, пише Daily Mail.

Британські вчені виявили, що високі температури, ймовірно, роблять людей більш збудженими, ніж зазвичай. Дослідники зазначають, що 10 червня в Британії настав найспекотніший день у 2023 році, коли температура повітря сягнула 30°C. Дивним чином цей рекорд збігся зі сплеском кількості реєстрацій на провідному в країні сайті про сімейні стосунки — кількість заявок підскочила на рекордні 65%.

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Цікаво, але події розвивалися так само й минулого року, коли настали перші спекотні дні. За словами представниці сайту для пошуку стосунків Джессіки Леоні, в такій активності винна спека. Вони з колегами провели аналіз і виявили, що під час спеки зростають не тільки "продажі морозива, а й зради".

Дослідники дійшли висновку, що спекотна погода спричиняє сплеск зрад — принаймні саме таку закономірність їм вдалося простежити. За словами Леоні, у червні 2022 року вони також зафіксували сплеск відвідуваності сайту — тоді кількість відвідувачів зросла на 54%. Зазначимо, що сьогодні сайт налічує близько мільйона користувачів, і Леоні каже, що вони з колегами вельми виразно бачать кореляцію між "температурою повітря та розпустою", до того ж кількість зрад збільшується в міру того, як стовпчик термометра підвищується.

Цікаво, що припущення Леоні про те, що спекотна погода робить людей більш збудженими, підтверджується попереднім дослідженням, проведеним ученими з Тель-Авівського університету. Тоді результати показали, що більша кількість часу на сонці здатна підвищити лібідо людини.

Автори дослідження вважають, що вплив ультрафіолету може підвищити рівень "статевих стероїдних" гормонів, таких як естроген і прогестерон, одночасно підвищуючи рівень тестостерону в чоловіків. Учені також стверджують, що потяг може збільшуватися за вищих температур — нібито саме в цей період жінки та чоловіки набагато охочіше вступають у сексуальний контакт.

Утім, не менш важливим фактором є й те, що влітку люди проводять більше часу на свіжому повітрі та спілкуються з більшою кількістю людей.

За словами Леоні, у своєму дослідженні вони також провели на сайті опитування, в якому взяли участь 1000 користувачів. 71% реципієнтів погодилися, що спекотна погода насправді робить їх збудженішими. До того ж трохи менше ніж 70% опитаних визнали, що підвищене збудження частково або повністю стало причиною їхньої реєстрації на сайті.

В останні десятиліття дослідники невпинно попереджають, що людству ніяк не вдається зупинити глобальне потепління планети, а значить, найближчими роками ми неминуче зіткнемося з підвищенням температур. За словами Леоні, це призведе й до чергових сплесків зрад.

За словами психолога-еволюціоніста з Мічиганського університету Даніеля Крюгера, спекотна погода повертає нас у дитинство, а літо на той час асоціювалося в нас із відсутністю школи, веселощами та свободою. Це ставлення переноситься і в доросле життя, що викликає відчуття, ніби в літні місяці звичайні правила не діють.

За словами Крюгера, все це призводить до того, що деякі люди вважають, що "шахраювати" в спекотні літні місяці — норма. Простими словами, спека ніби ставить нормальну поведінку пари на паузу, і багато хто вважає, що "літня інтрижка" — щось у порядку речей. Додайте до цього той факт, що влітку люди більш товариські, а що спекотніша погода, то менше одягу люди хочуть носити на собі — у результаті виходить ідеальний час для "сплеску зрад".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому люди зраджують і чи шкодить це стосункам.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.