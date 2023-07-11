У НАТО узгодили спільну позицію щодо інтеграції України, – Байден (відео)

Американський лідер вважає, що наразі для України та Альянсу важливий момент для реалізації спільних задумів щодо спільного майбутнього.

Країни-члени НАТО вже остаточно узгодили спільну позицію щодо інтеграції України до структури Альянсу. Подробиці повідомив 11 липня президент США Джо Байден під час брифінгу на саміті у Вільнюсі.

Керівник американської держави зазначив, що наразі для нашої держави та НАТО "дуже важливий, критичний момент". Він відзначив й лідерство генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у питанні планування спільної роботи.

"Ми узгодили формулювання, які мають відношення до приєднання України до НАТО", – заявив Байден.

Столтенберг напередодні повторив, що союзники на саміті у столиці Литви мають намір надіслати сигнал Україні стосовно подальшої підтримки. Країни "погоджуються щодо позитивного та об'єднаного сигналу" щодо перспектив вступу України до НАТО.

Що таке ПДЧ в НАТО

План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ НАТО) – програма відповідних дій для країн-кандидатів, які мають намір брати участь у діяльності організації. Відповідні норми учасники Альянсу ухвалили 24 квітня 1999 року на саміті НАТО у Вашингтоні, столиці США.

План дій щодо членства в НАТО має на меті реалізацію чітких умов та курсу на приєднання до Альянсу. ПДЧ є програмою для держав-претендентів, у якій вказаний відповідний перелік заходів для реалізації, що дозволить вступити до воєнно-політичного блоку.

Нагадаємо, 10 липня видання Bild повідомляло, що США та Німеччина вирішили не підтримувати спрощення ПДЧ в НАТО для України. В уряді ФРН підтвердили журналістам, що не погодилися стосовно спрощеного "Плану дій щодо членства" для Києва. Також виступили проти США, тоді як Велика Британія, Франція, Польща та країни Балтії підтримали рішення.