"Як у фільмі жахів": експерт розповів про останні миті життя пасажирів батискафа "Титан"

На думку інженера Хосе Луїса Мартіна, батискаф раптом втратив контроль і пішов на дно, а за 48 секунд вибухнув через раптове підвищення тиску.

Експерт, який займався підводним човном "Титан", розповів, якими, ймовірно, були останні хвилини приреченого судна та п’ятьох загиблих на борту. Про це пише видання Mirror.

Іспанський інженер і фахівець з підводних вод Хосе Луїс Мартін вважає, що п’ятеро пасажирів на борту в останній момент відчули "жах, страх і тривогу", оскільки, на його думку, підводний апарат почав якоїсь миті стрімко падати "як стріла" і "втратив контроль керування" щонайменше на 2953 фути.

"У цей момент підводний апарат починає падати стрімголов на морське дно, і з пошкодженими функціями контролю та безпеки. Ним більше не можна було маневрувати. Пілот (генеральний директор OceanGate Стоктон Раш) не зміг активувати аварійний важіль, щоб скинути тягарі (і повернутися на поверхню). "Титан" змінює положення і падає як стріла вертикально, тому що 400 кілограмів (880 фунтів) пасажирів, які були біля ілюмінатора, вивели з рівноваги підводний апарат", — розповів Хосе Луїс Мартін.

Він додав, що в цей момент пасажири через ілюмінатор спостерігали падіння човна і все було "як у фільмі жахів".

"В цей час вони все усвідомлюють. Та ще й у повній темряві. Важко уявити, що вони пережили в ті моменти", — говорить експерт.

За його словами, коли пасажири впали в глибини океану, захисний корпус піддався раптовому підвищенню тиску — це тривало 48 секунд.

"Після цих 48 секунд, або однієї хвилини, стався вибух, а потім миттєва смерть", — говорить експерт.

Нагадаємо, що компанія OceanGate Expeditions й надалі рекламує подорожі до уламків "Титаніка" після катастрофи субмарини "Титан". Набір охочих відправитися у подорож на океанічні глибини триває на 2024 рік. Експедиція розрахована на періоди 12–20 червня та 21–29 червня.

Раніше повідомлялося, що 22 червня, під час пошуків зниклого батискафа "Титан" було виявлено "поле уламків". Батискаф віз туристів до відомого судна, яке затонуло у 1912 році. Пізніше в Береговій охороні США розповіли, що на борту перебувало п'ятеро осіб і вони мали запас кисню на 96 годин.

26 червня професор Академії торгового флоту США назвав причину катастрофи "Титана". За його словами, субмарина мала "неправильний" корпус.