Підозріла яхта: Німеччина знайшла нові докази, пов'язані з підривом "Північних потоків"

За даними німецького розслідування, навчені водолази могли прикріпити вибухівку в місцях пошкодження газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Німеччина виявила сліди підводних вибухових речовин у зразках, узятих із яхти, яка, як підозрює Берлін, "могла використовуватися для транспортування вибухових речовин" для підриву газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2". Про це повідомила німецька влада Раді Безпеки ООН у спільному зі Швецією та Данією листі, передає Reuters.

У вересні 2022 року на території Німеччини, Швеції та Данії на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що з'єднують Росію і Німеччину дном Балтійського моря, сталася серія незрозумілих вибухів.

"Є підозра, що яхта, про яку йдеться, можливо, використовувалася для транспортування вибухових речовин, які вибухнули на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2". <...> Згідно з експертними оцінками, не виключено, що навчені водолази могли прикріпити вибухівку в місцях пошкодження газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які прокладено морським дном на глибині близько 70-80 м", — йдеться в листі про розслідування Німеччини.

Примітно, що Москва заявила, що за вибухами стоїть Захід. Західні уряди заперечують свою причетність.

У березні Росії не вдалося домогтися від Ради Безпеки ООН запиту про проведення незалежного розслідування вибухів у Північному потоці.

"Наразі неможливо достовірно встановити особи злочинців та їхні мотиви, особливо щодо питання про те, чи були причетні державні діячі", — йдеться в листі про розслідування Німеччини.

Зазначимо, що раніше в травні ЗМІ повідомляли, що кораблі ВМФ РФ перебували поблизу "Північних потоків" напередодні вибухів. Судно "Сибиряков" Балтійського флоту РФ, що займається проведенням підводних операцій, перебувало в районі розташування "Північних потоків" напередодні вибухів.

Однак німецькі журналісти заявили, що в Німеччині слідчі шукають сліди в Україні підриву газопроводу. Слідчі нібито встановили, що підроблені документи, які використовували для оренди потенційної яхти-перевізника вибухової речовини, можуть привести до замовників, які були в Україні.