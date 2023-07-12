Хакери зламали телебачення в РФ і показали ролик із ЗСУ та "Лебедине озеро", — росЗМІ (відео)

За словами російських журналістів, зламу зазнали телеканали "Первый", "СТС", "Звезда", "Вопросы и ответы", "РЕН ТВ".

У Краснодарському краї РФ невідомі хакери зламали федеральне телебачення і показали балет "Лебедине озеро" та ролик із бійцями ЗСУ. Про це повідомляє російський медіаресурс "Борус" у Telegram.

Повідомляється, що зламу зазнали телеканали "Первый", "СТС", "Звезда", "Вопросы и ответы", "РЕН ТВ" та інші. За словами очевидців, після ролика з українськими військовими на екрані з'явився напис: "Прийшов час розплати".

Також видання SOTA в Telegram повідомляє, що зламу також зазнало телебачення в Єкатеринбурзі.

"По них (телеканалах, — ред.) також показали загрозу від української розвідки, а також — фрагменти "Лебединого озера", — зазначили адміністратори каналу.

Нагадаємо, що хакери з РФ атакували дипломатів у Києві, використовуючи "євробляху". Жертвою фейкового оголошення від справжнього дипломата з Польщі могли стати представники 22 посольств.

Також Держспецзв'язку розкрила, як українцям уберегтися від атак російських хакерів. Кіберзлочинці з групи APT28 використовують хитру схему, щоб дізнаватися email і паролі жертв.