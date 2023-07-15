Після заяв про "подяку" України: Воллес може піти з посади міністра оборони, — ЗМІ

За даними британських журналістів, Воллес був найбільш довгоживучим міністром і "пережив" п'ять прем'єр-міністрів. Одним із головних кандидатів на його посаду є Джон Глен, головний секретар Королівської Скарбниці.

53-річний Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії, розглядає можливість покинути уряд під час майбутніх перестановок восени. Про це 14 червня писала британська газета The Times.

Журналісти зазначають, що це пов'язано, зокрема, з невдалою пропозицією Великої Британії щодо призначення Бена Воллеса на пост глави НАТО. Крім того, новина про це з'явилася в період підготовки прем'єр-міністра Ріші Сунака до оновлення своєї команди перед майбутніми виборами наступного року.

Водночас інсайдери, близькі до ситуації, повідомили журналістам британського телеканалу Sky News, що Бен Воллес, найімовірніше, ухвалить рішення про своє майбутнє — залишити посаду або піти з уряду — наступного місяця. Якщо він вирішить піти, то також відмовиться від свого парламентського мандата.

Передбачається, що це буде його особисте рішення і не буде пов'язане з прем'єром країни Ріші Сунаком або будь-якими внутрішніми питаннями в Консервативній партії.

Хто може зайняти крісло Бена Воллеса

Британські журналісти зазначають, що спекуляції щодо майбутнього міністра оборони тривають уже кілька тижнів, і чиновники в Міністерстві оборони ставлять собі питання, хто може зайняти його місце.

Серед обговорюваних імен — міністр закордонних справ і колишній міністр оборони Анн-Марі Тревельян, міністр безпеки Том Тугендхат і міністр кабінету Джеремі Квінн, який також раніше обіймав посаду міністра оборони.

Одне з джерел заявило: "Ми поки що не впевнені, хто замінить його, але Джеремі Квінн є дуже ймовірним варіантом".

Згідно з інформацією The Times, головним кандидатом на заміну є Джон Глен, головний секретар Королівської Скарбниці.

Бен Воллес — найбільш довгоживучий міністр

Як пише Sky News, Бен Воллес користується великою популярністю у своїй партії і є найдовгоживучішим міністром в уряді, прослуживши з 2014 року за п'яти прем'єр-міністрів. Він обіймав посаду міністра безпеки, а потім в останні чотири роки очолював Міністерство оборони.

На своїй нинішній посаді він був одним із ключових представників Великої Британії та її союзників, які закликають посилити підтримку України.

Нагадаємо, 12 липня ЗМІ писали, що Воллес нібито звинуватив Україну в "недостатній вдячності" за допомогу Заходу. Того самого дня президент України Володимир Зеленський відреагував на висловлювання Воллеса. Глава держави заявив, що українці вдячні британському народу за підтримку, а слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який заявив, що його країна не є службою доставки інтернет-магазину Amazon, не є для нього зрозумілими.

14 червня Воллес заявив, що його слова про "підтримку України" було частково спотворено і запевнив, що він буде підтримувати Україну, скільки буде потрібно.