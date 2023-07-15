Піддав жару. Палаючий пожежник побив світовий рекорд забігів на короткі дистанції

Перетворивши своє дитяче захоплення на запальну реальність, французький пожежник-каскадер побив світовий рекорд бігу перебуваючи в обіймах полум'я.

Нещодавно 39-річний пожежник із Лілля, Франція, перетворив біг у запаленому стані на адреналінове досягнення всього життя: два рекорди Гіннесса. Джонатан Веро подолав 100 метрів за 17 секунд і пробіг вражаючі 272,25 метра — і все це будучи підпаленим. Причиною подібних ризикованих рекордів стала можливість продемонструвати свою майстерність одного з провідних світових каскадерів, пише The Washington Post.

Пристрасть Веро до вогню почалася ще в дитинстві, і його захоплення часто призводило до невеликих піротехнічних експериментів. Його кар'єра пожежника дала йому змогу побачити руйнівний бік вогню, і саме ця подвійність, мабуть, стала причиною його пристрасті. Після смерті бабусі, Агнес, він знайшов нове застосування своєму захопленню вогнем — виконання каскадерських трюків.

Подорож привела його до Австрії, де він познайомився з вогнестійким гелем, здатним захистити шкіру під час виконання вогняних трюків. Це відкриття стало основою для створення 2020 року власної трюкової компанії Ignition, яка дозволила Веро виступати на вечірках і демонструвати свою майстерність.

Однак Веро прагнув більшого. Переглядаючи Книгу рекордів Гіннесса, він виявив два рекорди, пов'язані з бігом у вогні, і вирішив кинути їм виклик. Рекордсмен, Антоні Бріттон із Великої Британії, пробіг 100 м за 24,58 секунди і 204,23 м у вогні, обидва рекорди були встановлені в жовтні 2017 року.

У травні 2022 року Веро розпочав спеціалізовані тренування, приділяючи особливу увагу контролю дихання під час бігу. Як майданчик для свого зухвалого виступу він вибрав трек у своєму рідному місті, Обурдені, Франція. Щоб не постраждати, Веро одягнув кілька шарів одягу, покритих спеціальним гелем. На удачу він також одягнув каблучку з діамантом своєї покійної бабусі.

Зусилля Веро принесли свої плоди 10 вересня, коли йому вдалося побити обидва рекорди Бріттона за одну спробу. Незважаючи на те, що внаслідок цього трюку він отримав опіки спини і підколінних сухожиль, Веро вважає їх прийнятною платою за встановлення рекорду. Він продовжує виконувати трюки, хоча і з більшою обережністю, оскільки став батьком.

Досягнення Веро — це надихаючий урок рішучості, пристрасті та безмежної мужності. Однак важливо пам'ятати, що, хоча захоплення і досягнення Веро справді унікальні, його підготовка і досвід професійного пожежника і каскадера зіграли значну роль у мінімальній шкоді для здоров'я. Спроба здійснити такий подвиг без професійних знань і заходів безпеки може призвести до серйозних, а то й смертельних наслідків.

Зараз Веро з гордістю показує своїм дітям сертифікати рекордів Гіннесса і прагне до нових рекордів. Захоплива історія Джонатана Веро додає нову сторінку в літопис рекордів Гіннесса, нагадуючи нам про інтригуючі і часто несподівані способи, за допомогою яких люди вирішують кинути собі виклик.

Раніше Фокус писав про іспанця-рекордсмена, який пробіг 100 метрів за 13 секунд у підборах. Попередній рекордсмен у цій категорії пробіг 100 метрів на підборах за приблизно 14 секунд.

Також Фокус писав про пару, яка побила світовий рекорд найдовшого поцілунку під водою. Після щоденних тренувань вони зрозуміли, що людське тіло здатне витримати багато чого.