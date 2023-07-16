Залишилося $300 доларів: мешканка Флориди виграла $1 млн у лотерею і втратила все (фото)

За словами переможниці лотереї, у неї не вийшло навіть переночувати в будинку, купленому на лотерейний виграш. Через пожежу все згоріло дощенту.

У переможниці лотереї в штаті Флорида 58-річної Кетрін Фавер залишилося трохи більш як три сотні доларів через помилку, що коштувала мільйон. Про це повідомляє The Sun.

У вересні 2022 року вона купила останні лотерейні білети, один із яких виявився виграшним. За кілька місяців, 30 грудня, щаслива власниця виграшу придбала будинок і того ж дня в нього в'їхала.

У неї не виявилося страховки на нерухомість, але вона все ж вирішила перевезти речі в будинок. Коли ж вона поїхала ще й за собакою, їй зателефонували поліціянти й повідомили, що удача відвернулася. Через пожежу новий будинок згорів практично дощенту.

"У мене навіть не вийшло провести в ньому ніч, навіть десяти хвилин", — розповіла переможниця лотереї в інтерв'ю журналістам.

За словами Кетрін Фавер, вона тривалий час обирала нове житло

Для неї це було ідеальне місце, оскільки розташовувалося між курортними містами Форт-Волтон-Біч і Сандестін, де живуть близькі.

Продавець одразу ж погодився, оскільки жінка платила готівкою. Застрахувати нове житло вона не встигла через те, що деякий час хворіла.

"Це моя особиста дурість", — сказала вона.

За її словами, пожежа почалася через те, що вантажники залишили коробки на плиті, яка якимось чином увімкнулася.

У компанії, що займається перевезеннями, заявили, що не несуть відповідальності, оскільки правила забороняють класти предмети на високі предмети в будь-якому будинку.

Начальник пожежного батальйону Джастін Блікстон повідомив, що пожежа почалася на кухні, яка повністю вигоріла разом із половиною вітальні. Речі не постраждали, але переможниця лотереї все ж опинилася у вкрай скрутному становищі.

"Прямо зараз у мене на рахунку близько 300 доларів…, тому що я вклала в це все, — сказала вона. — Я не знаю, куди мені піти".

Від загального лотерейного виграшу у Фавер — після сплати всіх податків — залишилося тільки 500 тисяч доларів. 400 тисяч вона витратила на будинок, ще 10 — віддала церкві, де один із її синів служить пастором. Грошима, що залишилися, вона оплачувала рахунки.

Нагадаємо, що мешканка Австралії втратила майже $100 млн через власну помилку.

Також повідомлялося, що блискавка, яка вдарила поруч, допомогла жінці з Міссурі виграти велику суму в лотерею.