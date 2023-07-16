Польські служби стежать за ПВК "Вагнер" у Білорусі, — речник (відео)

На території Білорусі присутні кілька сотень найманців так званої ПВК "Вагнер", які прибули з території Росії.

Бійці ПВК "Вагнер" присутні в Білорусі, польські служби уважно стежать за пересуваннями російських найманців. Станіслав Жарин, уповноважений уряду в справах безпеки інформаційного простору Республіки Польща, повідомив подробиці у Twitter.

Він зазначив, що на території сусідньої країни прибули перші "вагнерівці". Їхня кількість може сягати кілька сотень. Представники польських служб уважно стежать за ситуацією та фіксують пересування терористичного угрупування.

"Щоб знати, скільки "вагнерівців" врешті-решт прибуде до Білорусі", — пояснив він.

Станіслав Жарин додав, що росіяни намагатимуться використовувати учасників ПВК, як вони це роблять у всьому світі. "Вагнерівці" де-факто виконують місії для Кремля, за його словами, і від імені Кремля.

Фіксують і пересування "вагнерівців" українські прикордонники. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в Telegram заявив у суботу, 15 липня, що українська прикордонна служба фіксує відповідні переміщення окремих підрозділів на території Білорусі російського угруповання найманців ПВК "Вагнер".

За його словами, на території Білорусі почали з'являтися окремі групи представників приватних військових компаній, які пересуваються з території Росії. Речник додав, що прикордонники уважно моніторять ситуацію, "щоб розуміти місця дислокації, завдання бойовиків і їхню чисельність".

Нагадаємо, Центр нацспротиву 15 липня повідомив, що російські найманці розширюють сферу впливу в Білорусі, їх повністю підтримує чинний режим. В Осиповичі заїхали близько 240 "вагнерівців" для проведення тренувань.