"Робінзон у реальному житті": австралійця із собакою врятували після трьох місяців у Тихому океані (відео)

Експерт із виживання британський професор Майк Тіптон відзначив роль собаки в порятунку свого власника: завдяки чотирилапому чоловік не був повністю ізольований від решти світу. За його словами, для виживання в океані потрібна сукупність чинників, зокрема й удача.

Австралійця Тіма Шеддока порівняли з героєм Тома Хенкока з фільму "Ізгой". Його разом із собакою Беллою знайшли живими та здоровими після того, як їхній човен потрапив у шторм. Про це йдеться в сюжеті 9 News Australia.

Чоловік разом із домашнім улюбленцем перебували в морі три місяці. План подорожі полягав у тому, щоб дістатися від мексиканського узбережжя до Французької Полінезії. Мореплавання почалося у квітні, але через кілька тижнів човен потрапив у шторм, під час якого вийшла з ладу вся електроніка.

Кілька місяців у Тихому океані людина з собакою харчувалися дощовою водою і сирою рибою

ЗМІ показали кадри, на яких врятований чоловік зі скуйовдженою бородою розповідав, що у нього з собою були рибальські снасті. Зі свого боку, собака, побачивши журналістів, виляла хвостом. В інтерв'ю австралієць сказав, що "пройшов через дуже важкі випробування в морі".

Головне для виживання в океані головне — прісна вода. Без пристрою для опріснення морської води доведеться збирати дощову

Тепер йому потрібен відпочинок і хороша їжа. "В іншому в мене дуже хороше здоров'я. У мене дуже хороші ліки, і про мене дуже піклуються", — пояснив мореплавець.

Що робити, якщо опинилися у відкритому морі

За словами експерта з виживання британського професора Майка Тіптона, щоб вижити потрібна сукупність факторів: потрібні навички виживання, а також трохи удачі.

Він зазначив, що випадок з австралійцем стався в Тихому океані, тобто в теплих водах, тоді як у холодній воді залишатися в живих тривалий час неможливо.

"Щойно ви потрапляєте в такі умови, головне, що вам потрібно, — прісна вода", — зазначив Тіптон, додавши, що потрібен ще й пристрій для опріснення морської води.

Порятунок австралійця, який опинився посеред океану

"Без цього стаєш дуже залежним від дощів і того, чим дощову воду можна зібрати. Також потрібно знати про те, що, до слова, Тім і робив. Під час спеки потрібно захищати себе від потовиділення. Бо останнє, що вам потрібно в умовах загрози зневоднення — почати ще й пітніти", — пояснив експерт.

Він відзначив роль собаки в порятунку свого власника. Завдяки чотирилапому чоловік не був повністю ізольований від решти світу.

"Наявність плану на кожен день, раціональний розподіл води та їжі. Проживати день за днем — у цьому криється секрет довгострокового виживання", — сказав він.

Нагадаємо, що на Багамах знайшли пса, який врятувався під час урагану Доріан і місяць перебував під руїнами.

Також повідомлялося, що сноубордист у США вижив після сходження лавини. Свій порятунок йому вдалося зняти на камеру.