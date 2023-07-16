У порту влаштували забій китів: Ambassador перепросила в туристів за невдалий круїз (фото)

Прибуття судна Ambassador Cruise Line збіглося з піком полювання на китів у районі порту міста в Торсгавн, що на Фарерських островах. У компанії засудили комерційний китобійний промисел.

Компанія Ambassador Cruise Line перепросила в клієнтів за те, що вони виявилися свідками полювання на китів на Фарерських островах, коли туристичне судно перебувало поблизу. У Twitter опубліковано відповідне повідомлення.

В організації заявили, що послання на десятки китів збіглося з круїзом. Представники Ambassador Cruise Line виступили проти такої практики.

"Ми цілком усвідомлюємо, що стати свідками цієї місцевої події було б неприємно для більшості гостей на борту", — йдеться в повідомленні.

Генеральний директор посла Крістіан Верхоуніг підтвердив зобов’язання компанії щодо захисту китів і дельфінів. Він підкреслив зусилля "навчити наших гостей і екіпаж не купувати й не їсти м’ясо китів і дельфінів", щоб уникнути сприяння продовженню комерційного китобійного промислу в усьому світі.

Вбивства китів на Фарерських островах

На Фарерських островах 12 липня в одному з портів місцеві мешканці влаштували полювання на китів і дельфінів. Туристи стали свідками різанини. Прибуття судна Ambition збіглося з кульмінацією полювання на понад 40 китів у районі порту міста Торсгавн, що на Фарерських островах. Загалом того дня було спіймано та вбито 78 морських гігантів. Китобійний промисел є дуже важливим для цього регіону.

Фото: Mayk Wendt/Facebook

Товариство Blue Planet, яке відстежувало полювання та загальну кількість вбивств, заявило, що загальна кількість полювання 9 липня цього року досягла 650, і вони закликали Європейський Союз і Велику Британію "зайняти позицію проти цих неприйнятних тортур і знущань із тварин".

Нагадаємо, наприкінці червня кити-вбивці оточили й атакували яхту під час перегонів. Косатки кружляли навколо судна, а потім накинулися на нього. Моряки намагалися відлякати тварин, стукаючи по корпусу, але це тільки розізлило китів.