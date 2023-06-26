Намагалися протаранити: кити-вбивці оточили й атакували яхту під час перегонів (відео)

Косатки кружляли навколо судна, а потім накинулися на нього. Моряки намагалися відлякати тварин, стукаючи по корпусу, але це тільки розізлило китів.

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У четвер, 22 червня, голландська команда JAJO пливла Гібралтарською протокою в рамках змагань Океанські перегони Генуя 2023, коли група косаток оточила й атакувала їхню яхту. Про це пише Daily Star.

На "страшному" відео відображено момент, коли зграя косаток напала на моряків під час їхнього запливу в Гібралтарі.

На відеозаписі видно, як тварини кружляли навколо яхти, а потім накинулися на неї. Моряки намагалися відлякати їх, стукаючи по корпусу, але це тільки розізлило косаток, і вони стали поводитися агресивніше.

"Це був страшний момент. Три косатки підійшли прямо до нас і почали бити по кермах. Вражаюче побачити косаток, красивих тварин, але це був небезпечний момент для нас як для команди. Ми прибрали вітрила і сповільнили хід судна якнайшвидше, і, на щастя, після кількох атак вони попливли", — розповів про інцидент Джелмер ван Бік, шкіпер команди JAJO.

Команда JAJO посідала друге місце в класі VO65 в океанських перегонах, коли стався інцидент, але після зустрічі з косатками вони опустилися на четверте місце. Однак до кінця дня група повернулася на друге місце.

Океанська регата, заснована 1973 року, являє собою шестимісячні перегони яхт, які охоплюють 32 000 морських миль і проходять через дев'ять міжнародних міст. Цього року змагання почалися в Аліканте, Іспанія, і закінчаться наприкінці червня в Генуї, Італія.

Раніше Фокус писав, що косатки розірвали на частини яхту біля іспанського узбережжя. Деякі висловлюються в тому дусі, що поранена самка вирішила мститися людям і навчила цього інших.

Також повідомлялося, що моряк розповів про зіткнення з китами-вбивцями. Ден Кріз, який має більш ніж 20-річний досвід роботи в морі, пригадав свою першу зустріч із косатками 2020 року. Через три роки напад повторився.