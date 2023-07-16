Втретє за місяць: німецький підліток подряпав стіну Колізею (відео)

Хлопець почав дряпати стіну на першому поверсі пам'ятника, зіпсувавши частину цегли. Його творчості завадили правоохоронці, яких викликав персонал Колізею.

Римський Колізей, який є однією з найпопулярніших визначних пам'яток у світі, останнім часом притягує до себе несумлінних туристів, що бажають залишити свій слід в історії, але стабільно вляпуються в неприємності. Так, 17-річного студента з Німеччини, який вирішив надряпати на стародавніх цеглинах амфітеатру Флавіїв щось пам'ятне, затримали карабінери командування Пьяцца Венеція, повідомляє La Republica.

За інформацією видання, підліток подряпав стіну на першому поверсі пам'ятки, зіпсувавши частину цегли. Карабінери втрутилися на прохання наглядового персоналу "Археологічного парку Колізею", засудивши і наклавши адміністративні санкції на туриста, спійманого і зупиненого під час вандалізму в амфітеатрі.

Буквально за два дні до цього інциденту 17-річна швейцарка вигравіювала свої ініціали на руїнах Колізею. Її "творчості" завадив гід. У відповідь вона знизала плечима, посміхнулася і пішла, а її сім'я заявила, що дівчина молода і "що в цьому поганого".

Трохи менше місяця тому світ облетіла історія 27-річного британського туриста Івана Димитрова, також відомого під ім'ям Іван Гокінс. Він зі своєю 33-річною подругою Гейлі Брейсі з британського Брістоля були в триденному турі Європою. Під час екскурсії до Колізею він написав на руїнах Ivan+Haley 23. Про це написали навіть Guardian і New York Times. Після того як ситуація набула розголосу, він написав листа меру Рима з вибаченнями .

"Я не знав, що це відомий пам'ятник, вибачте", — йшлося в поясненні.

Йому загрожує термін від двох до п'яти років і штраф у 15 000 євро.

Раніше Фокус писав, що у 2022 році поліція затримала австралійця, який на мопеді ганяв руїнами Помпей.